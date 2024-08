Carlos Fernando Galán pidió al gobierno proteger al alcalde de Bucaramanga luego de recibir amenazas

Carlos Fernando Galán mostró su solidaridad con Jaime Andrés Beltrán en su lucha contra las estructuras criminales - crédito Colprensa

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, denunció un plan para atentar contra su vida y la de su familia, en reacción a sus esfuerzos por combatir el narcotráfico y trasladar detenidos de las estaciones de policía a cárceles en Santander.

En solidariodad a esas denuncias, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó a las autoridades locales y nacionales que implementen medidas para garantizar la seguridad de Beltrán.

En su cuenta de X, el alcalde Galán expresó su preocupación por la seguridad con Beltrán afirmando que “Jaime Andrés Beltrán tiene toda mi solidaridad. La lucha contra las estructuras criminales debe ser frontal y nos debe unir. ¡Ni un paso atrás! !”

Según Galán, esta petición destaca la necesidad de enfrentar unidos a las amenazas que provienen de organizaciones criminales.

Carlos Fernando Galán pidió a las autoridades locales y nacionales que garanticen la seguridad del alcalde de Bucaramanga - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde Beltrán aseguró que estas amenazas surgieron por las políticas enérgicas que ha implementado. En sus declaraciones en X, el mandatario detalló: “Nos enfrentamos a organizaciones criminales dispuestas a todo para no afectar sus negocios. Las intimidaciones no solo van dirigidas contra mi familia y contra mí, sino también contra ciudadanos que quieren el progreso de Bucaramanga. La lucha contra la criminalidad no va a parar. Mantendremos nuestra firmeza para enfrentar estas estructuras porque para eso fui elegido”.

Las amenazas contra Beltrán ya fueron reportadas a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que están encargados de las investigaciones correspondientes. Además, Beltrán utilizó sus redes sociales para señalar posibles fuentes de las amenazas, mencionando tanto a estructuras criminales como a detractores que no están de acuerdo con el avance de la ciudad bajo su gestión.

En su publicación, Jaime Andrés Beltrán hizo un llamado a la ciudadanía: “Invito a los ciudadanos a defender nuestra ciudad, nuestras familias y el progreso que todos anhelamos”.

La situación generó una notable preocupación en diversos sectores y ha resaltado la vulnerabilidad que enfrentan los funcionarios públicos dedicados a combatir las estructuras criminales en Colombia.