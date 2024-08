Yina Calderón se fue lanza en ristre en contra de expareja de Epa Colombia: “Trabaje, mami”

La empresaria de fajas se pronunció nuevamente en sus redes sociales - crédito @elchismosocol/Instagram

Yina Calderón y Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, formaron una tormenta en redes sociales al realizar una transmisión en vivo. La dupla habló de diferentes temas entre los que se encontraban relaciones de famosos, conflictos con las autoridades y las aventuras amorosas que ellas sostuvieron en el pasado con sus exparejas.

Uno de los temas que más generó polémica en las confesiones de las empresarias, tuvo que ver con la relación que sostuvo Epa Colombia con la futbolista Diana Celis. De acuerdo con la empresaria, su expareja cuando decidieron poner punto final a su romance, se quedó con casi el 50% del capital que había producido, incluso, la acusó de querer hacerle daño en una oportunidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón mandó a trabajar a Diana Celis tras conocer nueva demanda de la futbolista - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Recientemente, la empresaria de fajas realizó una dinámica en sus redes sociales en la que resolvió algunas dudas a sus seguidores. En una de esas preguntas, alguien comentó que Diana Celis era una persona “mantenida”, por lo que le gustaba vivir de lo que los demás trabajan y disfrutarlo sin hacer el mínimo esfuerzo.

Inicialmente, Calderón aseguró que su intención no es estar “metida” en temas que no le corresponde hablar, pero sí dejó claro que quería dar su opinión respecto a lo que ocurrió. “La Epa ya le dio una plata, bueno, listo, se la merece… Yo vi las consignaciones. Le quitó un apartamento, una casa, una camioneta y le sigue pidiendo plata”, dijo inicialmente Calderón.

Diana Celis y Epa Colombia sostuvieron una relación por más de cinco años y tras la separación hubo repartición de bienes - crédito @diana_celis5/Instagram

Después de estas declaraciones, Yina Calderón fue más allá y le envió un contundente mensaje a la expareja de Epa Colombia, diciéndole que ya era hora de ponerse a trabajar para conseguir lo suyo. Además, agregó que si no le servía el fútbol como profesión para poder cumplir sus objetivos y los ingresos suficientes, que buscara otras alternativas para más ingresos.

“¿Por qué no se pone a trabajar? Y si el fútbol no le da, pues haga otra cosa… Uno no puede estar tratando a costa del trabajo de otro… A uno le toca trabajar, mami, o sea todas trabajamos, seamos como seamos”, concluyó visiblemente molesta Yina Calderón.

Diana Celis habría interpuesto una demanda por una suma aún más alta, afirmando que la empresaria ocultó parte de su verdadero patrimonio - crédito @Epa_Colombia/Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer y algunos internautas estuvieron de acuerdo con las afirmaciones de Calderón: “De ser así, ya va siendo hora que Epa tome acciones legales, porque no es normal”; “si lo que dice Yina es cierto, que comience a rebuscarse la papita Diana o es que está manteniendo a otra”; “la Epa no debería darle más nada, no le pareció suficiente quedarse con el 50% y que ella no tuviera que dar nada”, son algunas de las opiniones de usuarios en redes sociales.

La millonada que Epa le ocultó a su expareja

Durante las negociaciones de la separación entre Diana Celis y Epa Colombia, la empresaria debió entregarle la suma de 500 millones de pesos en efectivo, más el traspaso de dos motos y una camioneta de alta gama que sumaban unos 190 millones de pesos. Además, le prometió un apartamento en el sur de Bogotá de 500 millones y un lote en el centro de la ciudad. En total, Epa Colombia le prometió 1.900 millones de pesos entre propiedades y dinero en efectivo.

Por estos hechos, Celis presentó una nueva demanda solicitando una “partición adicional” de bienes, acusando a Barrera de haber ocultado varios activos importantes. Esta solicitud podría significar un repartimiento de 11.141 millones de pesos, dejando la mitad, es decir, 5.570 millones de pesos, para cada una de las partes, lo que pone en juego la fortuna de la creadora de contenido.