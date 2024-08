Alejandro Estrada regresó a la actuación con una producción que trata la infidelidad: “Se van a identificar”

Alejandro Estrada volvió a los escenarios tras 12 años ausente en las tablas - crédito cortesía Teatro Nacional

En entrevista con Infobae Colombia, el actor Alejandro Estrada habló sobre su regreso a las tablas luego de 12 años sin subirse a un escenario: “Muchos saben que me dediqué a mi empresa de gafas, pero ya es hora de volver, también quiero hacer televisión, algo que pausé por mi empresa”.

El participante de Masterchef Celebrity Colombia 2024 estrenó la obra La cena de los idiotas, una pieza teatral que pone sobre la mesa el tema de la infidelidad, algo que comenta el empresario cucuteño le puede ocurrir a cualquier persona: “Gracias a este texto entendí que de las traiciones podemos ser víctimas todos, la reflexión de la historia es que podemos salir adelante si contamos con el apoyo de la persona indicada”.

Tras culminar las grabaciones del reality culinario de famosos en el que se está robando el show por su amorío con su compañera de cocina Dominica Duque de la que se enamoró dentro de la competencia, Alejandro Estrada sintió que era la oportunidad para volver a la actuación de lleno; pues, aunque hizo algunos personajes cortos en grandes series como Arelys Henao, canto para no llorar, el actor espera estar más tiempo en la piel de un personaje. Para eso retomó su trabajo en el teatro, un campo que había abandonado por enfocarse en su emprendimiento. “Qué mejor forma que reencontrarme con la actuación desde las tablas”, mencionó.

Alejandro Estrada regresó a las tablas en 'La cena de los idiotas' luego de 12 años sin hacer teatro - crédito Infobae Colombia

Alejandro Estrada tiene que claro que su personaje cautivará al público, pues cuenta con todos los elementos de ese amigo incondicional que te ayuda a superar la tusa. “Interpreto a Justo Lesama, ese amigo que sin egoísmo está para aconsejar desde el amor, todos se van a identificar porque es una historia muy real que a cualquier le puede pasar. Aquí el valor de la amistad es importante, por eso le dije sí a este papel porque es algo que me caracteriza”, contó sobre el papel que desempeña sobre la obra en la que comparte escenario con su compañera de reality Nina Caicedo.

Sin pelos en la lengua, Alejandro entregó a Infobae Colombia su definición de un ‘idiota’ y confesó si alguna se ha sentido así: “Más que ponerle el adjetivo a alguien, debo reconocer que muchas veces la hemos embarrado con un amigo, la familia y la misma pareja”.

Según el actor en repetidas ocasiones se sintió idiota: sin embargo, dejó claro que no está bien ejercer acciones negativas que afecten a otros. “No está bien celebrar ni hacer las cosas negativas. Me he sentido idiota cuando he hablado mal de alguien y luego he dado de cuenta que es equívoco. Me ha tocado echar reversa, reconocer que cometí el error y tener que pedir disculpas”, agregó Estrada recalcando que no está bien prejuzgar a otro sin conocerlo y mucho menos opinar sobre algo de lo que no se tiene contexto.

Alejandro Estrada se le midió a regresar a las tablas

Junto a un elenco de lujo del que hacen parte Nina Caicedo, Fernando Arévalo, Raúl Ocampo, Paula Estrada y Matías Maldonado. El actor cucuteño se sumó a esta obra del dramaturgo francés Francis Veber bajo la dirección de Manolo Orjuela, una historia que sin duda dejará una gran reflexión en el público, mostrando la realidad que viven algunas personas en ciertas circunstancias de la vida, demostrando que el concepto de ”idiotez” puede dar un justo viraje y volver conscientes a las personas de ser mejores seres humanos, dejando a un lado los señalamientos en que a veces la sociedad cae fácilmente.

Alejandro Estrada, participante de 'Masterchef Celebrity' regresó al teatro 12 años después con la obra 'La cena de los idiotas' - crédito @fteatronacional/Instagram

Los seguidores del actor podrán disfrutar de su talento de jueves a sábado en la sala del Teatro Nacional de la Castellana en donde ya está en temporada. “Una imperdible cena para nunca olvidar, vivirán los amantes de la comedia con esta obra que ha sido éxito en otros países del mundo y que ahora llega a Bogotá”, expresó el actor.

La cena de los idiotas es la historia de Francisco Piñón: quien tiene “la suerte” de ser invitado por Pedro Barrantes, un editor egocéntrico, a una cena de cierto “club de burladores”. Francisco es “el Idiota perfecto” debido a su desmesurada pasión por construir maquetas en miniatura con fósforos; y a su particular vida de separado.

Sin embargo, la vida tiene sorpresas y el cazador cae en su propia trampa. El día que Francisco es invitado a la casa de Pedro para que este constate la idiotez de su presa, Barrantes sufre un fuerte lumbago que lo inhabilita totalmente. Su esposa ya no aguanta más esta obsesión desmedida por estas cenas y ese mismo día decide abandonarlo. Pedro Barrantes ahora es solo invalidez y soledad; y el único que puede apoyarle es “El Idiota”.