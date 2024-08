Jhonny Rivera y su emotivo encuentro con su ‘yo’ joven a través de la inteligencia artificial que conmovió a sus seguidores

El risaraldense aprovechó la tecnología para enviar un mensaje a sus seguidores acerca de los sueños - crédito @jhonnyrivera/Instagram

El cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores con un video que publicó en sus redes sociales, en el que hizo uso de la inteligencia artificial de una manera singular.

El risaraldense de 50 años recreó una videollamada en la que mantenía una conversación con su versión más joven, de 1987, cuando tenía 13 años. En la grabación, los dos Jhonny mantienen una conversación acerca de los sueños y metas que tenía el cantante cuando era un adolescente y el modo en que las distintas circunstancias que atravesó a lo largo de su vida y carrera musical lo llevaron a situaciones inesperadas.

Inicialmente, el joven Jhonny pregunta a su versión del presente si logró cumplir sus sueños de 1987, que incluían “graduarse de veterinario, tener muchos animales y poseer una moto”. La respuesta del artista estuvo más allá de las expectativas que tenía su versión adolescente. “Yo diría que hasta mucho más. No soy veterinario, pero soy cantante, tengo la finca con muchos animales, compré la moto, tengo un hijo que se llama Andy Rivera, una nieta hermosa”, afirmó.

El artista compartió con dicho video una reflexión acerca de lo importante de soñar con la realización personal - crédito Jhonny Rivera/Facebook

El Jhonny Rivera de 1987, visiblemente emocionado, felicitó a su versión adulta por su perseverancia y los logros alcanzados. “Te felicito mucho porque siempre has sido muy luchador, muy trabajador y muy buena persona”, dijo la inteligencia artificial. Esto dio pie a que el Jhonny Rivera del presente le diera un consejo a su yo más joven, y en particular a sus seguidores en redes sociales. “Sueñen en grande porque vale la pena soñar”, afirmó.

La publicación fue bien recibida por sus 3,5 millones de seguidores en Instagram, quienes no dejaron de elogiar las virtudes artísticas y humanas del pereirano, reconociendo lo divertida y a la vez profunda de la dinámica de comunicarse con su yo del pasado, así fuese de manera ficticia.

Entre los comentarios más emotivos estuvo el de su hijo, el también cantante Andy Rivera, que días atrás confirmó que superó los problemas de depresión que lo aquejaban en el último tiempo y celebró que ya no estaba consumiendo pastillas para combatirla. El reguetonero escribió en los comentarios, “Paa, la huella que has dejado en este mundo es imborrable. Me siento demasiado honrado y privilegiado de hacer parte de tu vida… Te amooo por siempre y para siempre”.

Jhonny Rivera reapareció tras someterse a procedimiento de urgencia en el hospital

Jhonny Rivera preocupó a sus seguidores por un problema de salud que lo mantuvo alejado de las redes sociales durante días - crédito @jhonnyrivera/Instagram

El video hablando con su yo del pasado gracias a la inteligencia artificial marca una de sus primeras publicaciones tras una ausencia de varios días que causó inquietud entre sus seguidores, dado que acostumbra a realizar publicaciones de manera diaria.

Transcurridos algunos días en los que el intérprete de Mi Decisión no tuvo mucha interacción con su público, reapareció para contar qué fue lo que le pasó y las causas por las que tuvo que irse de urgencias a un centro médico. “Una uña me empezó a molestar y yo no le estaba parando bolas y se me complicó. Me tuve que ir al médico y me la tuvieron que arrancar”, expresó el artista con gran preocupación en el clip.

Pese al contratiempo que le obligó a tomarse varios días de reposo hasta que su pie volviera a estar en condiciones, el risaraldense sigue de gira por Colombia, y en sus redes sociales confirmó que durante el mes de agosto estará de gira por municipios de Antioquia, Quindío, Tolima, Nariño y Cauca, interpretando sus grandes éxitos para toda su fanaticada.