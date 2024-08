Presidente de Fenalco y Petro protagonizaron un acalorado intercambio de mensajes de la actual gestión: esto dijeron

El segundo aniversario del gobierno de Gustavo Petro fue acompañado de críticas de Jaime Cabal sobre la administración actual - crédito Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

Durante la conmemoración del 7 de agosto, que celebra tanto el 205 aniversario de la Batalla de Boyacá como el segundo año de la presidencia de Gustavo Petro, se desató un intenso intercambio de opiniones entre el mandatario y Jaime Alberto Cabal, presidente de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

El desencadenante de este enfrentamiento fue el balance crítico realizado por Jaime Alberto Cabal sobre los dos años de Gobierno de Petro. En un contexto donde el sector comercio enfrentó desafíos significativos, el directivo de Fenalco hizo un diagnóstico sombrío, centrado en la economía, la seguridad y los escándalos que, según él, caracterizado de la administración gubernamental.

Ahora puede seguirnos en nuestro Facebook y en WhatsApp Channel.

Cabal señaló que la administración actual falló en ofrecer soluciones efectivas a los problemas de inseguridad y enfrentó dificultades en la gestión de la fuerza pública. En sus declaraciones a W Radio, el ejecutivo de Fenalco calificó el balance como “de deuda” y expresó su deseo de que los dos años restantes de mandato puedan redirigir el rumbo para “recuperar el tiempo perdido”.

En su declaración, Cabal también cuestionó la falta de un acuerdo nacional amplio y reprochó al presidente la ausencia de una estrategia clara para unir al país en un momento de profunda polarización. La crítica se dirigió hacia la falta de compromiso de Petro con la construcción de un consenso nacional que permita enfrentar los desafíos comunes de manera más efectiva.

El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, intercambió mensajes con el presidente Petro sobre la unidad social en Colombia - crédito John Paz/Colprensa

La respuesta de Petro no se hizo esperar. El presidente destacó los avances en la reducción de la pobreza como uno de los logros de su administración. Según los datos más recientes, la tasa de pobreza en Colombia disminuyó al 33% en 2023, una mejora significativa respecto al 36,6% del año anterior. Petro argumentó que este progreso es una prueba tangible del avance bajo su liderazgo, desestimando las críticas de Cabal y acusando a sus detractores de no entender los beneficios de estas mejoras sociales.

“Jamás entenderán esta clase de personas porque es avanzar el que salga 1.600.000 personas de la pobreza”, se leyó en la publicación del jefe de Estado.

Cabe destacar que, el presidente se basa en el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el cual presentó su informe de Pobreza Monetaria en Colombia para 2023, al revelar una disminución significativa en los índices de pobreza y pobreza extrema. Según los datos, la pobreza monetaria se ubicó en 33%, una reducción de 3.6 puntos porcentuales respecto al 36.6% registrado en 2022. La pobreza extrema también mostró una mejoría, bajando de 13.8% en 2022 a 11.4% en 2023.

El presidente Gustavo Petro resaltó la reducción en los índices de pobreza como un indicador de éxito - crédito @petrogustavo/X

La disminución de la pobreza monetaria extrema se reflejó en una mejora significativa, con 1.118.972 personas que salieron de esta condición en el último año. Esta reducción en los índices de pobreza es un indicador positivo del impacto de las políticas sociales y económicas implementadas recientemente en Colombia. Esto tiene una diferencia con el dato proporcionado por el presidente Petro.

En un llamado a la unidad, el presidente de Fenalco pidió al mandatario que abandone la narrativa de lucha de clases y que, en lugar de ello, trabaje para superar las divisiones. Cabal subrayó la importancia de la colaboración y el respeto mutuo entre los ciudadanos y sugirió que el gobierno debería centrarse en evitar la corrupción y proteger la propiedad y la libertad empresarial.

“Presidente no nos divida más. No promueva más la narrativa de la lucha de clases. Aquí todos somos colombianos, la gran mayoría personas trabajadoras, que generamos empleos y pagamos impuestos para que el país y nuestra gente puedan salir adelante. Somos todos los colombianos los que pedimos que nuestros impuestos no se dilapiden en corrupción, que se respete la propiedad y la libertad de empresa y que cese el discurso de odio. ¿Dónde está su palabra de trabajar en un gran acuerdo nacional?”, escribió el presidente de la organización.

Jaime Cabal acusó al Gobierno de Petro de falta de soluciones efectivas y unidad nacional - crédito @JaimeA_Cabal/X