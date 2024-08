Silvestre Dangond habló de Karol G y dio detalles de su próxima colaboración: “Es un vallenato corta venas”

La paisa y el urumitero tiene una colaboración para el despecho - crédito karolg/Instagram

Desde el 30 de mayo, Karol G sorprendió a sus seguidores al anunciar una colaboración con el vallenatero Silvestre Dangond. Aunque inicialmente no ofrecieron muchos detalles sobre el proyecto, en una entrevista para el canal de YouTube Molusco TV, Silvestre reveló algunas pistas sobre el proceso creativo de la canción y su experiencia trabajando con La Bichota.

En las fotos compartidas por ella se ven a los dos artistas interactuando en el estudio con una guitarra, lo que hizo parte del detrás de escena de la canción que aún no tiene fechas de publicación, pero que seguramente hará parte del próximo proyecto de la paisa.

Silvestre confesó en la entrevista que trabajar con Karol G fue un placer, pues tuvo la oportunidad de conocerla como personas y artista. “Karol es tal como ella se vende en redes, ella es una niña consentida, muy de su familia, tiene un equipo que la apoya mucho. Mira que duramos 10 horas metidos en el estudio y el que dijo que paramos fui yo, ella me pedía que lo repitiera”, dijo el cantante, asegurando que la paisa es perfeccionista en su trabajo.

El cantante guajiro reveló que trabajar con ella fue un placer - crédito @k_rolina03 / TikTok

“Cuando escribí la canción quise que ella la escuchara, no para que se montara, sino para que la escuchara, porque a ella le gusta el vallenato de despecho y yo quería que ella la conociera, porque es un vallenato corta venas”, añadió.

El intérprete de Las locuras mías confesó que estando en el estudio le agradeció a Karol por trabajar con él, porque eso ayudaría a darle más exposición al vallenato en el mundo. “Yo con los ojos aguados le dije ‘tú sabes que a ti grabar conmigo no te hará más grande, pero mi género lo necesita, no le hablé de mí”.

Silvestre aseguró que pudo contactar a Karol por medio del productor que es amigo de ella. “Cuando ella por fin la escuchó me dijo ‘Qué daño me hiciste, duré toda la gira de Latinoamérica con la canción en la cabeza’, me dijo que la escuchaba a toda hora”.

La paisa y el urumitero estuvieron en el estudio el miércoles 29 de mayo de 2024 - crédito karolg/Instagram

“Creo que lo que más me gustó del proceso fue cuando todos coincidimos que teníamos que hacer un vallenato corta venas, porque además la historia es curiosa, yo les dije a los escritores que nos sintiéramos mujer, les dije que necesitábamos que nos pusiéramos en los zapatos de una mujer para escribir esta canción, pero ese día yo ni sabía que iba a trabajar con Karol, eso fue antes”, dijo.

Él reveló que la letra de la canción está inspirada en los reclamos que le haría una mujer a un hombre. “No puedo contar mucho, pero así fue el proceso y a ellos les pareció muy loco escribir sintiéndose mujer y peleándole a un hombre, así se desarrolló todo. Cada vez que yo escucho la grabación le doy gracias a Dios por dejarme trabajar con ella en el estudio, fue un placer trabajar con ella”.

Dangond quedó sorprendido con el talento de La Bichota

El cantante de guajiro aprovechó la entrevista para destacar el talento vocal de Karol G, asegurando que su técnica vocal está bien entrenada. “El talento de esa niña cantando wow, no es ni punto de comparación, cantamos una estrofa independientemente y en la segunda estrofa nos metimos los dos al estudio a cantar, fue una cosa impresionante, es que ella canta, ella no es que con el Autotune, esa pelada canta, y las armonías las hace solita, el talento es increíble.

La Bichota adelantó que la colaboración se trata de un vallenato para llorar - crédito karolg/Instagram

“Ella me sorprendió a mí, no pensé que tuviera un talento así tan depurado, no sé si ella lo fue fortaleciendo más en el camino, no sé qué hizo, pero de verdad que me le quito el sombrero, ella tiene una seguridad para hacer las cosas impresionante, ella me pedía que repitiera cosas para que quedaran mejor”.

En la entrevista, el cantante vallenato reveló que aún no sabe cuándo se va a publicar la canción. “No sé cuándo, pero toca esperar a que ella regrese de Europa y ahí tomamos decisión pa’ hacer video y de todo”, se espera que la cantante comparta pronto adelantos de este proyecto junto a Silvestre.