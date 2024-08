Una familia desapareció en San Andrés: no se sabe nada del paradero de un menor de 8 años y sus padres

Alerta por familia desaparecida desde octubre de 2023 en San Andrés - crédito Colprensa

En medio del desespero de muchos venezolanos por conseguir un futuro mejor, salen de su tierra natal hacia países de Sudamérica, tomando caminos peligrosos.

Una de ellas es trasladarse en barco desde la isla de San Andrés para llegar a Estados Unidos. En esta ruta, una familia vive momentos de angustia y preocupación porque desde hace nueve meses una pareja, en compañía de su hija y primo, llegaron a la isla para pasar al país norteamericano, pero desde ese momento no se sabe nada de estas personas.

En diálogos con la revista Semana, Libia Peruzzini, madre de la desaparecida, contó que ellos llegaron a territorio colombiano en octubre de 2023.

“El drama que estamos viviendo los familiares es que ya hace nueve meses que nuestras familias desaparecieron en la isla de San Andrés, el 21 de octubre de 2023, y hasta el momento no los hemos encontrado. No hay nadie, las autoridades de Colombia están trabajando, sabemos que ellos están trabajando, pero no tenemos respuesta alguna”, informó para el medio mencionado.

Angustia de familiar de pareja venezolana junto con su hija y un primo que desaparecieron hace nueve meses en Colombia - crédito Armada

La mujer, que estuvo presente el sábado 3 de agosto en la plaza de Bolívar de Bogotá marchando contra el régimen de Nicolás Maduro, señaló que desde el año pasado no volvió a saber nada de ellos. Por esta razón, la familiar de los desaparecidos expresó su angustia : “Mi familia está desaparecida: mi hija, mi nieta de ocho años, mi yerno y mi primo. Junto con ellos hay una cantidad de venezolanos; son 38 en total”, aseguró.

Además, Libia detalló a Semana sobre la ruta que tomaron sus familiares. “Arrancaron desde Venezuela, llegaron a Cúcuta, de Cúcuta tomaron un vuelo a Bogotá, de Bogotá a San Andrés, de allí salieron hasta Nicaragua y desaparecieron en el mar. En la isla de San Andrés nos hacen creer que están muertos, ellos no están muertos, nosotros sabemos que ellos no están muertos”, concluyó la mujer.

Otra pareja de venezolanos que está desaparecida tras naufragio de embarcación en aguas de San Andrés

A inicios del mes de julio ocurrió un naufragio en las aguas de San Andrés, las autoridades continuaron la búsqueda de cuatro personas que seguían desaparecidas una semana después, entre ellas la pareja de venezolanos Johniely León y Junior Javier Celis, cuya pequeña hija fue rescatada por la Armada colombiana.

Pareja de venezolanos que está desaparecida tras naufragio de embarcación - crédito Armada Nacional

Según las autoridades, el naufragio ocurrió cuando varios migrantes intentaban llegar a Nicaragua desde el archipiélago de San Andrés durante la madrugada del 9 de julio. Una persona falleció. En la embarcación que naufragó el martes viajaban 20 personas.

Entre los rescatados hay tres ciudadanos de Venezuela, dos de Kazajistán, un ecuatoriano, un nicaragüense, un iraní y un colombiano, además de tres menores de edad venezolanos, dos kazajos y un menor cuya nacionalidad no ha sido identificada. Todos recibieron atención médica.

La familia de Johniely León López, de 25 años, informó al portal El Regional de Zulia que la joven viajaba con su esposo, Junior Javier Celis, de 32 años, oriundo de Carabobo, y su pequeño hijo de 2 años.

La Unidad del Comando Específico de San Andrés y Providencia (Cesyp) emitió un llamado de atención, señalando que la migración irregular por vía marítima representa un alto riesgo debido a que se realiza sin considerar las condiciones mínimas de seguridad para la navegación, como chalecos salvavidas o equipos de comunicación.

Las autoridades colombianas rescataron a 500 migrantes de embarcaciones clandestinas que naufragaron - crédito Armada Nacional

En redes sociales, familiares indican que Johniely y su esposo vivían en Chile desde hace cinco años, pero, con el propósito de encontrar mejores oportunidades, emprendieron el viaje hacia Estados Unidos.

Durante 2023, las autoridades colombianas rescataron a 500 migrantes de embarcaciones clandestinas que naufragaron. Según la Armada de Colombia, 70 migrantes venezolanos han desaparecido y sus cuerpos no han sido hallados. La ruta por San Andrés, Nicaragua, que pasa por Corn Island y Little Corn Island hasta llegar a Bluefields u otros puntos en el país centroamericano, es conocida como la “ruta VIP”.

En lo que va del año, 152 migrantes han sido rescatados, sumando el último incidente.