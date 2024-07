Las redes sociales no perdonaron a Iván Duque: le siguen contando las horas que le queda a la dictadura de Nicolás Maduro

- crédito AFP Youtube / Glitch

Los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado domingo 28 de julio de 2024 han generado diversas reacciones a nivel internacional, con especial énfasis en los países de Suramérica y, notablemente, en Colombia, país fronterizo.

Políticos nacionales, simpatizantes y contradictores de Gustavo Petro han expresado sus opiniones por medio de las redes sociales en contra de la victoria de Maduro. Además, usuarios en estos mismos espacios digitales volvieron a recordar las palabras del expresidente Iván Duque en el 2019, en un evento por la Federación Nacional de Departamentos.

“... Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países”, afirmó, en su momento, el Presidente de Colombia.

Este es el reloj que se hizo desde las palabras de Iván Duque desde su discurso contra la dictadura venezolana - crédito Glitch

Cinco años después, los usuarios de redes sociales recordaron las palabras de Duque, afirmando que envejecieron mal y que, además, había una página que contabilizaba las horas que lleva la dictadura de maduro, desde que se dijo “a la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas.

A las 9:21 de la mañana del martes 30 de julio, esta página menciona que “han pasado más o menos, 48.138,0261 horas (48.138h 1m 34s) desde que Iván Duque dijo que a la dictadura de Nicolás Maduro le quedaban horas. Y ni hablemos de lo del muro de Berlín. (Maduro lleva 4.120 días en el poder, por cierto)”.

Duque reitera su predicción fallida sobre Maduro y reconoce falta de prudencia

El presidente de Colombia, Iván Duque, se ha referido nuevamente a sus comentarios de 2019 sobre la dictadura en Venezuela liderada por Nicolás Maduro. En ese entonces, Duque afirmó que al régimen de Maduro le quedaban “pocas horas”, una declaración que ha generado polémica a lo largo de los años.

A pocos días de entregar el poder a su sucesor, Gustavo Petro, Duque ha reiterado que no se arrepiente de su afirmación, aunque reconoce que podría haber manejado la situación con más prudencia. “¿Me arrepiento? No. Pero sí creo que dada la situación del mundo que nos tocó vivir, donde hubo al comienzo mucho entusiasmo y después se van relajando ciertas cosas, creo que fue una de esas cosas que pudimos haber manejado con algún mayor nivel de prudencia”, declaró Duque a Caracol Radio.

El expresidente saliente de Colombia, Iván Duque, refirió a sus comentarios de 2019 sobre la caída del régimen de Nicolás Maduro, declaraciones que han generado controversia a lo largo de los años - Álvaro Tavera / Colprensa

“No debí haber dicho ‘las horas están contadas’, porque es preferible tener un margen, si uno lo fuera a mirar en cálculos políticos. Pero me salió del alma, del corazón, en un momento donde se estaba gestando una presión en el mundo que nunca antes se había visto contra ese régimen”, aseveró Iván Duque durante una entrevista con la emisora Caracol Radio.

El mandatario saliente recordó que su posición siguió la línea de su antecesor, Juan Manuel Santos, quien tampoco reconoció los mecanismos con los que Maduro fue reelegido en Venezuela. Duque subrayó el esfuerzo conjunto de Colombia con otros países para establecer un “cerco diplomático” que buscaba promover elecciones libres en la nación vecina. Sin embargo, Maduro permanece en el poder tras unas elecciones consideradas antidemocráticas por la comunidad internacional.

“En mayo de 2018, antes de que me posesionara, el gobierno que me antecedió no reconoció los resultados fraudulentos de la elección a través de la cual Nicolás Maduro se quería perpetuar en el poder, y nosotros que también teníamos ese mismo sentimiento mantuvimos esa línea”, aseveró Duque.

Iván Duque ha reiterado, a pocos días de entregar el poder, que mantiene su postura sobre el régimen de Maduro, aunque admite que pudo haber actuado con más cautela - crédito Miguel Gutiérrez/Archivo / EFE

Duque también se refirió a la posibilidad de que Petro reconozca al gobierno de Maduro, indicando que no se opondrá a dicha decisión. “Si Gustavo Petro quiere reconocer, validar a Nicolás Maduro como presidente legítimo, está en su derecho”, comentó Duque.

Las declaraciones de 2019 de Iván Duque fueron uno de los momentos destacados de su mandato y han sido motivo de crítica y burla, especialmente desde Venezuela. En respuesta a su controversial predicción, se creó un sitio web que contabiliza las horas transcurridas desde que el presidente colombiano hizo su declaración.