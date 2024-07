Familiares de una mujer de 71 años denuncian su secuestro en zona rural de Jamundí, Valle de Cauca

Secuestro en Colombia - crédito Colprensa

En la zona rural de Jamundí, específicamente en el sector de Puente Vélez, se registró el presunto secuestro de Marta Lucía Granada Chaparro, una mujer de 71 años, el pasado 26 de julio, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.

Según relatos de su hijo, Pablo García Granada, Marta Lucía, propietaria de un predio en esa área, recibió una llamada alertándola sobre una supuesta invasión en su propiedad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Imagen de archivo referencial: secuestrado /Colprensa

Inmediatamente preocupada por la situación, Marta Lucía se dirigió al lugar acompañada de su esposo y del conductor del vehículo en el que se desplazaban. Al llegar al sitio, fueron interceptados por al menos cinco hombres armados, quienes la obligaron a bajar del vehículo y se la llevaron con rumbo desconocido.

El hijo de Marta Lucía, desesperado por la falta de información, expresó: “A la fecha no hemos recibido ninguna llamada, no sabemos su estado, no sabemos nada. Es por ello que recurro a ustedes para que, por favor, me colaboren y yo pueda obtener información de mi mamá”. La familia de Marta Lucía está sumamente preocupada por su bienestar, ya que la mujer padece problemas gastrointestinales y otras afecciones de salud.

Pablo García Granada ha hecho un llamado a los captores, pidiendo que respeten la vida de su madre y la liberen lo más pronto posible. La familia teme por la salud de Marta Lucía debido a sus condiciones médicas y la situación de angustia en la que se encuentra.

El caso ha generado gran preocupación en la comunidad y ha movilizado a las autoridades locales, quienes están trabajando para dar con el paradero de Marta Lucía y lograr su pronta liberación.

Secuestro de un turista en Jamundí, Valle del Cauca

Un turista fue secuestrado en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, así lo confirmaron en la mañana del sábado 20 de julio desde el Ejército Nacional.

El hecho ocurrió en el corregimiento de Villa Colombia, donde al parecer el visitante estaba realizando actividades al aire libre.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El mayor general Erick Rodríguez Aparicio, comandante del Comando Conjunto N.º 2 del Ejército Nacional, confirmó que el turista fue secuestrado en hechos que son materia de investigación.

Desde que se tuvo conocimiento del hecho, unidades del Gaula iniciaron las primeras labores de investigación, de acuerdo con la información emitida desde la institución.

“Hay un caso de secuestro que está siendo atendido por los grupos Gaula, quienes adelantan operaciones de registro en el lugar de los hechos, pues son ellos los encargados de atender este tipo de delitos”, informó el mayor general.

El uniformado recordó que en esa zona del departamento hay fuerte presencia de estructuras pertenecientes al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Así mismo, recordó que en el territorio hay un número importante de hectáreas de cultivos ilícitos.

“En esta zona del municipio tenemos un escenario de 1.600 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que genera que la comunidad y su entorno se encuentren coptados por los grupos ilegales que dominan esta economía ilegal”, explicó el comandante del Ejército.

En la actualidad Jamundí es uno de los municipios de Colombia donde se ha registrado escalada de la violencia. Allí se han registrado ataques contra la fuerza pública y la población civil.