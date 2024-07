Alerta por panfletos en que amenazan a rectores y profesores de colegios: piden hasta 40 millones por no atacarlos

Directivos y profesores estarían siendo intimidados con panfletos extorsivos - crédito Ministerio de Educación/imagen de referencia

Hay alerta en el departamento del Atlántico, después de que se conocieran las denuncias de varios directivos de las instituciones públicas y privadas del municipio de Malambo en las que afirman que han recibido panfletos extorsivos de presuntos grupos criminales exigiendo hasta cuarenta millones de pesos para evitar actos violentos contra los directivos y sus familias.

Así quedaría demostrado en un documento en poder del medio radial W Radio, en el que se conoció la queja interpuesta por Jairo Araújo, director administrativo del Colegio Santa Rosa de Lima, que relató haber recibido múltiples amenazas de muerte dirigidas hacia su familia y a una integrante de la institución, además de sufrir seguimientos y acoso telefónico constante.

“He recibido “Panfletos” de un grupo de extorsionistas, que se autodenominan: “Los Lacayos”, me exigen cuarenta millones de pesos ($40.000.000.00) con la amenaza que si no pago esa cifra van a “asesinar” a mis hijos y a la Seño Mildred, esos panfletos fueron llevados al Gaula en su momento, nunca contesté a esas amenazas; el asedio por teléfono ha sido continuo, yo no he contestado esas llamadas de números desconocidos”, se lee en el documento.

La situación ha generado preocupación tanto en las autoridades locales como entre los afectados por la contundencia de las amenazas. Según se conoció, ya se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno de Malambo en la mañana de este martes 30 de julio, con el objetivo de verificar la autenticidad de las intimidaciones y tomar medidas al respecto.

Las amenazas también habrían llegado a otros directivos de colegios en el municipio de Malambo - crédito red social X

Luis Riquett, secretario de Educación de Malambo, explicó a la W Radio que estos incidentes de extorsión han contribuido a un aumento acelerado en la deserción escolar en el municipio, por lo que ya se tiene programada también una reunión con la fuerza pública este miércoles 31 de julio, en las que se podría ordenar un refuerzo de uniformados de la Policía y el Ejército en el municipio.

La noticia se conoce apenas una semana después de que se encendieran las alarmas en la capital del Atlántico, especialmente entre el personal médico del suroriente de la ciudad de Barranquilla. Según denuncias de varios profesionales de la salud, bandas delincuenciales están no solo extorsionando, sino también amenazando y hostigando a médicos y enfermeras.

La preocupación creció después de que comenzara a circular un panfleto en redes sociales que advertía sobre posibles ataques a empleados de IPS y EPS en esta zona de Barranquilla. El documento, que contiene la imagen de un fusil y un féretro con la inscripción “oficina de la costa”, exige pagos extorsivos a ciertos profesionales y firmas específicas para evitar atentados.

Medios locales como El Heraldo difundieron que el panfleto contiene amenazas dirigidas específicamente a los trabajadores de la salud. Aunque la autenticidad de este documento no ha sido confirmada, su circulación ha generado una gran preocupación entre los empleados y usuarios de las instituciones de salud afectadas.

Amenazas al personal de la salud en Barranquilla - crédito redes sociales

El antecedente de ataques previos contra otros gremios y empleados de servicios en la región ha aumentado la alarma entre el personal de salud. Estos incidentes han resultado en decenas de muertes en el pasado, al parecer, después de negarse a cancelar las “vacunas” que exigen los grupos criminales que operan en el departamento.

Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre la autenticidad y origen del panfleto ni sobre las medidas de seguridad que se tomarán para proteger al personal de las IPS y EPS afectadas por estas amenazas.

El aumento de la extorsión en Barranquilla y las amenazas a profesionales de la salud es un problema grave que sigue sin solución clara mientras las autoridades investigan el caso y buscan proteger a los afectados.