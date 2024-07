Yeison Jiménez relató difícil situación que vivió en medio de su concierto en Bogotá

El cantante dio estas declaraciones en medio de su show en Bogotá - crédito @PuraCensuraOf/Instagram

Yeison Jiménez se consolidó como uno de los artistas del género popular en Colombia, pues sus temas han tenido gran aceptación a nivel nacional e internacional. Gracias a esto, el caldense logró agotar tres fechas en el Movistar Arena de Bogotá, sueño del que se sintió orgulloso, a pesar de las críticas.

En medio de su primera presentación el 27 de julio, el intérprete de temas como Aventurero y Mi venganza, relató una situación que vivió semanas antes de presentarse ante sus seguidores. La anécdota del nacido en Manzanares aseguró que por poco pierde la vida, pero que no había querido contarle a nadie lo ocurrido hasta ese momento.

El hecho se habría presentado cuatro semanas antes de su primer show en tarima, pero incluso, no quiso hablar con ningún medio de comunicación al respecto. Esto lo llevó a permanecer en terapia psicológica, pues llegó a pensar que el evento de Invicto Tour 24/7 quedaría en un simple sueño.

“Hoy le doy gracias a Dios de que me dio una nueva oportunidad de vida de estar con ustedes”, fueron las declaraciones que dio en ese momento. Emocionado, agregó que pidió perdón a sus familiares y señaló que: “Le pido perdón a Dios y a cada alma que en algún momento haya lastimado y cometido un error, no me quería ir de este mundo sin conocer a mi hijo, Santiago. Este hecho me enseñó muchas cosas y al final somos algo que se va en algún momento”.

Finalmente, aseguró que presentó algunos cuadros de depresión, hecho que le causó un gran dolor en las últimas semanas, previo a sus presentaciones en el Movistar Arena. Asimismo, agradeció a todos los presentes por permitir llevarlo a ese punto de su carrera en el que se encuentra actualmente.

“No hay mucho que decir, a Dios y a ustedes les debo todo (…) Muchas gracias a todos los amo”, fueron las palabras que dejó el artista antes de bajarse del escenario en el que se conmovió hasta las lágrimas después de escuchar cómo sus fanáticos coreaban sus canciones.

Las reacciones en redes sociales tras conocerse el video de las declaraciones del cantante no tardaron en aparecer y algunos, expresaron su solidaridad con el caldense con comentarios como: “Es un gran ser humano, siempre dejando todo en el escenario”; “tiene razón, a veces no vemos las pequeñas cosas que nos deja la vida”; “el cantante más humilde que podrán conocer”, entre otros.

Financiará los estudios de una seguidora

El cantante recibió una comunicación de parte de una seguidora que le narró su deseo de convertirse en profesional, pero no tiene los recursos suficientes para cumplir su sueño. Al recibir la carta, Jiménez decidió indagar más sobre la situación de Diana, la joven de 20 años que enfrenta serias dificultades económicas.

“La citamos, porque supuestamente le vamos a regalar boletas para nuestro concierto de Invicto Tour, me siento muy feliz”, dijo el cantante de Manzanares, Caldas.

El cantante dio a conocer las dificultades de la joven, quien también abrió su corazón para mostrar sus condiciones de vida en su casa. Luego de eso, se registró el momento del encuentro entre cantante y estudiante, que fue compartido en el perfil de Instagram de Jiménez: “Un día soñé con ayudar a la gente y dar un poco de lo que a mí me faltó. Hoy, al poder hacerlo, me demuestro a mí mismo que he hecho bien las cosas”, fueron las palabras del vocalista, con agradecimiento a Dios por la oportunidad de cumplir este anhelo.