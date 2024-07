La Segura explicó las razones que la llevaron a dejar su casa: “Gracias a Dios yo no tenía un peso”

Las razones que llevaron a La Segura a dejar su casa - crédito la_segura/Instagram

Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, compartió en sus redes sociales el angustiante y repetido escenario de inseguridad que la obligó a abandonar su casa. En una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la influenciadora detalló cómo ladrones ingresaron a su propiedad en tres ocasiones, llevándose varias pertenencias de valor y forzándola a mudarse a otro lugar.

“La razón por la cual yo me tuve que ir de la casa es porque se me metieron a robar a la casa”, afirmó La Segura, según compartió con sus seguidores en sus estados en la red social. Los incidentes empezaron hace varios meses, con la primera intrusión cuando no estaba presente: “No solamente una vez, sino tres veces se me arrancaron el DVR, las cámaras, se llevaron cualquier cantidad de cosas de valor”, expresó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El temor constante de que estos robos pudieran tener consecuencias más graves fue una de las razones principales para que La Segura decidiera no volver a vivir en esa casa, pues según relató: “Yo tengo demasiado miedo de ir a esa casa, yo no voy a ir y me tocó por mi propia seguridad alquilar un apartamento chiquito para poder esperar tranquila”.

Según su relato, los robos no solo fueron materialmente perjudiciales, sino también tuvieron una carga emocional en la creadora de contenido, pues la influencer señaló que en este tiempo ha tenido que recurrir a medios legales para tratar de resolver su situación contractual con la casa, dado que explicó que tuvo que meter abogados aunque sin éxito: “Yo sigo pagando un arriendo carísimo en esa casa porque nunca me dejaron salir del contrato”, indicó.

Natalia Segura explicó que los tres robos se registraron mientras estaba de viaje - crédito @la_segura / Instagram

Uno de los aspectos más criticados por la influenciadora es la falta de seguridad en la propiedad, particularmente en la parte trasera: “Era como: ‘Buena ladrones sigan en paz, tranquilos,’ y apenas después del tercer robo vinieron a poner una reja”, añadió.

En los videos, La Segura manifestó su frustración por no poder anular el contrato de arrendamiento ante las múltiples brechas de seguridad, a pesar de haber recurrido a diferentes acciones legales: “Apelaba con abogados y todo de la inseguridad tan impresionante que había”, explicó.

Pese a los robos, La Segura también compartió una reflexión optimista, optando por un enfoque de gratitud, pues aseguró que ha decidido “quitar la queja y poner el agradecimiento” y mencionó que ahora agradece a Dios por no haber estado presente en ninguno de los robos, lo cual considera una bendición.

“Algo que estoy aplicando en mi vida ahora último que les puede servir mucho porque a mí me ha cambiado la vida y que no es fácil siempre es quitar la queja y poner el agradecimiento, muchas veces vivimos quejándonos en la vida, yo dejé de quejarme por muchas cosas, ahorita agradezco a Dios por poder estar aquí, por poder pagar este espacio provisional para yo estar tranquila, agradezco a Dios porque nunca me tocó pasar por ese momento traumático de manera presencial, y agradezco a Dios porque las cosas son perfectas y que por algo salí de ahí”.

La influenciadora también especificó los objetos robados durante estos incidentes, como, por ejemplo, una colección de gafas muy costosas, joyas de valor, y un computador esencial para su trabajo de edición: “En el primer robo se me llevaron gafas, joyas, yo no tenía muchas joyas de valor, yo no tengo qué me roben, yo noto por los robos que iban a hacerme que me buscaban plata porque eso dejaban vuelto mierda los cajones, los sacaban, como que buscaban alguna caleta, pero que van a encontrar si yo no tengo plata en efectivo gracias a Dios yo no tenía un peso, un monedero tenía”, aseguró.

Estos eventos llevaron a La Segura a adoptar nuevas medidas de seguridad y a buscar soluciones temporales mientras espera la finalización de su contrato de arrendamiento: “Así me toque apretarme estos mesesitos, mientras que se me cumple el contrato”, dijo con resignación.