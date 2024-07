Fiscalía abre investigación contra Armando Benedetti, por violencia intrafamiliar - crédito Miguel Gutiérrez/ EFE

En la mañana del lunes 29 de julio, la Fiscalía General de la Nación informó sobre el inicio de la investigación contra el embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Armando Benedetti por violencia intrafamiliar tras las graves acusaciones de agresión realizadas por su esposa, Adelina Guerrero.

Dado que se trata de un embajador, con fuero judicial especial, el caso fue asignado a una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, según conoció la emisora W Radio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Esta entidad será la encargada de realizar todos los actos de investigación necesarios para establecer la presunta responsabilidad de Armando Benedetti en los hechos denunciados por su esposa en Madrid (España).

Los resultados de estas indagaciones servirán como base para una investigación preliminar contra el exsenador. Esta investigación incluirá la verificación de posibles antecedentes de violencia intrafamiliar y cualquier reporte previo en poder del ente acusador.

El embajador de Colombia será investigador por violencia intrafamiliar tras las graves acusaciones de agresión realizadas por su esposa, Adelina Guerrero - crédito @Adeguerreroco/X y Camila Díaz/Colprensa

El Código Penal establece que la ley penal colombiana es aplicable a quienes, representando a Colombia en el exterior, se encuentren en situaciones similares.

Los hechos

En la noche del domingo 30 de junio, Benedetti amenazó a Adelina Guerrero con un cuchillo y cortó parte de su ropa, un hecho que fue corroborado de forma parcial por un informe policial.

Guerrero se comunicó con la Policía española, que acudió al lugar. La delegación diplomática colombiana en España certificó que Benedetti es embajador ante la FAO, lo que impidió su detención. No obstante, la denuncia fue radicada y Guerrero amplió su testimonio unos días después. Actualmente, ella y sus hijos permanecen en España.

Hasta el momento, Guerrero no ha hecho declaraciones oficiales sobre los hechos. Sin embargo, en sus redes sociales publicó una imagen cuestionando qué es un sociópata. “Un sociópata se define como una persona que presenta un trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por patrones persistentes de comportamiento manipulador, falta de empatía y desprecio hacia las normas sociales y legales”, comentó en la publicación.

En la noche del domingo 30 de junio, Benedetti amenazó a Adelina Guerrerocon un cuchillo y cortó parte de su ropa - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Ante esta denuncia, el embajador de Colombia envió un mensaje a través de la plataforma X para negar las acusaciones en su contra: “Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta a los hechos en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, señaló el diplomático en su mensaje.

Más investigaciones del caso

La Fiscalía se ha sumado a la investigación interna disciplinaria iniciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo anunciado por el canciller Luis Gilberto Murillo el domingo 28 de julio a través de redes sociales, en relación al caso del embajador Armando Benedetti.

En un video publicado por la Cancillería, Murillo informó que el caso ha sido trasladado al control interno disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores para que prosiga dentro de su competencia. “Eso tiene que ver con la apertura de investigación por la presunta agresión que se dio en el caso que involucra al embajador Beneddetti”, reiteró Murillo.

La Fiscalía se suma a la investigación interna disciplinaria que el Ministerio de Relaciones Exteriores - crédito Cancillería de Colombia/EFE

El canciller también agregó que desde su oficina también se procedió a solicitar la información complementaria para analizar y determinar qué actuaciones se deben seguir. “Y, de conformidad, se recopiló toda la información que tenía mérito de estar en el expediente y se dio a apertura la investigación disciplinaria correspondiente”, indicó.

De esta manera, Luis Gilberto concluyó diciendo que se requirió al embajador para que explique en qué situación administrativa se encontraba a la fecha del permiso tramitado para trasladarse a España. “Ese es un aspecto muy importante y asimismo le informamos a la Procuraduría General de la Nación sobre las actuaciones que hemos tomado de la investigación disciplinaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y a tomar decisiones”, finalizó.