Inversionistas perderían su confianza en Colombia si ministro Bonilla deja su cargo, según expertos

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, fue vinculado por la Fiscalía en la investigación sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Bonilla ha pedido a las autoridades que consideren su testimonio y ha descartado su renuncia. Ha circulado en medios de comunicación un informe de Credicorp Capital que advierte que la posible salida de Bonilla podría perjudicar la confianza de los inversionistas.

Según Credicorp, el escándalo ha impactado la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro, y la implicación de Bonilla genera preocupación en los mercados.

“Aunque Bonilla niega las acusaciones y afirma que colaborará con la justicia conservando su cargo y el respaldo del presidente, los mercados observarán atentamente. Bonilla ha construido una reputación de confianza entre los inversionistas y su posible reemplazo sería mal recibido”, apunta el informe.

¿Inversionistas aprueban gestión económica de Bonilla?

Daniel Velandia, director de investigaciones económicas en Credicorp, indicó que la eventual salida de Bonilla podría impactar la confianza y estabilidad de los mercados internacionales. ¿La razón? Valoran positivamente su gestión. Velandia recordó que, tras la salida de José Antonio Ocampo, Bonilla logró recuperar la confianza de los mercados. Esa, entre otras cosas, podría ser la razón por la que el presidente Petro no ha movido de su cartera al ministro de las finanzas.

“Actualmente, reina la incertidumbre sobre lo que podría pasar. Un escenario donde Bonilla se retire podría traer volatilidad y nuevas preocupaciones hasta que se nombre un sucesor claro y definido que genere confianza”, señaló Velandia.

La implicación de Bonilla en el escándalo surge a partir de las declaraciones de los exfuncionarios de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Estas denuncias señalan un supuesto desvío de fondos públicos destinados a emergencias climáticas. En múltiples declaraciones a medios el funcionario ha negado las acusaciones.

El ministro ha sostenido que tales señalamientos tienen como propósito desvirtuar la gestión del presidente Petro y que no tiene responsabilidad en la administración de recursos de la Ungrd. “Con mi equipo jurídico, sigo de cerca el trabajo de la Fiscalía para que se esclarezca la verdad y se identifique a los verdaderos responsables del mal uso de fondos públicos. Confío que la justicia demostrará mi inocencia porque mis actos son transparentes”, declaró Bonilla.

Bonilla descarta renuncia

En una entrevista con Noticias Caracol y Blu Radio, Bonilla fue enfático al afirmar que no tiene planes de abandonar su puesto. “No me presto para espectáculos”, declaró de manera tajante cuando los periodistas le preguntaron si había considerado dimitir para no afectar la ya deteriorada imagen del Gobierno de Gustavo Petro.

Bonilla insistió en que su principal prioridad es mantener la estabilidad económica del país y no permitir que la controversia en torno a las acusaciones desvíe la atención de asuntos cruciales. “¿Usted cree que yo me tengo que prestar para el espectáculo? Cuando la mejor evidencia es que tenemos una economía estable, las relaciones internacionales con la banca multilateral funcionan adecuadamente, y estamos en un proceso de recuperación del crecimiento”, explicó Bonilla en la entrevista.

La Fiscalía reveló en la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla detalles que han involucrado al ministro Bonilla en el caso de la Ungrd.

A pesar de estas revelaciones, Bonilla reafirmó su confianza en el sistema judicial, asegurando que será la justicia la que determine la veracidad de las acusaciones.

“Se ha entendido que aquí hay un espectáculo y que hay dos confesos delincuentes que están buscando tirar agua sucia hacia arriba del Gobierno”, añadió el ministro, refiriéndose a López y Pinilla.

Uno de los temas más delicados abordados en la entrevista fue la percepción internacional y cómo las acusaciones podrían afectar la confianza en las finanzas del país. Bonilla aseguró que, según la información de la que dispone, los mercados internacionales se han mantenido tranquilos y han catalogado la situación como un “espectáculo” perpetrado por los acusados. “Según la información que manejamos, los mercados están tranquilos y han comprendido la situación de esta manera”, mencionó.