Gustavo Bolívar vaticinó que Maduro perderá “pase lo que pase” en las elecciones de Venezuela

Gustavo Bolívar vaticinó que Nicolás Maduro perderá en Venezuela, sin importar los resultados electorales del domingo 28 de julio. (Crédito: EFE / Henry Chirinos / Colprensa / John Paz)

Durante la noche del sábado, a unas horas del inicio de las elecciones presidenciales en Venezuela, el director del Departamento Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, también uno de los fieles escuderos del presidente de la República, Gustavo Petro, auguró que el máximo jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, le irá mal políticamente independiente de los resultados de la jornada electoral que se realizará este domingo 28 de julio en el país hermano.

“SOBRE LAS ELECCIONES EN VENEZUELA. Mañana pierde Maduro de cualquier forma. Si gana, la oposición y la derecha mundial gritarán ¡Fraude! Vendrán más sanciones y gritos incitando a la guerra civil. Y si pierde, por razones obvias. Será perseguido y querrán enjuiciarlo (sic)”, afirmó en su cuenta oficial de la red social X.

No obstante, aseguró que en los comicios con los que los venezolanos elegirán a un nuevo mandatario, hay garantías para que no haya fraudes con las votaciones.

“Lo cierto es que si la oposición no alcanza las mayorías no es por fraude. El sistema electoral venezolano es de los más sólidos, confiables e invulnerables. Si no lo fuera la oposición no hubiera obtenido mayorías en la Asamblea Nacional en el pasado y Maduro no estaría preocupado, batiéndose en campaña día y noche (sic)”, aseveró el funcionario.

En su análisis, el también exsenador de la República sostuvo que lo que más le podría causar un revés a al jefe del régimen en la vecina República son los cientos de millones de venezolanos que residen en el extranjero.

“Juega en contra de la oposición que de los 7.7 millones de Venezolanos que viven en el exterior (5.5 millones adultos) y la mayoría inconformes con el gobierno de Maduro, sólo a 69.000 se les permite votar en el exterior. En Colombia, por ejemplo de los 2.8 millones de venezolanos solo pueden votar 7.700 (sic)”, trinó.

Además destacó que durante la gestión de Maduro se han alcanzado importantes logros en la paleada economía venezolana.

“Controló la inflación, superó el desabastecimiento, tiene la gasolina más barata del mundo y este año crecerá por encima del promedio latinoamericano, pero persisten los problemas en la prestación de servicios públicos (sic)”, sostuvo.

En su controversial observación, Bolívar instó a que independiente de lo que ocurra en los comicios, los resultados no desemboquen en una grave situación por la fuerte polarización por la que atraviesan.

“Ojalá el resultado, que según encuestas de la derecha favorecen al candidato Edmundo González, y encuestas del gobierno favorecen a Maduro, no desemboque en una oleada de violencia (sic)”, reiteró.

Finalmente, la emprendió contra el expresidente Uribe y con una pulla sostuvo que el jefe del régimen en Venezuela lleva menos rigiendo los destinos de ese país, menos de lo que buscó el exmandatario.

“Maduro lleva 11 años en el poder. Uno menos de lo que pretendió gobernar Alvaro Uribe. El chavismo lleva 26 años gobernando. Solo el pueblo decidirá si es hora del cambio o de la continuidad y las demás naciones les corresponde respetar el resultado”, agregó en su publicación.

Pese a que varios políticos colombianos fueron expulsados de ese país, entre ellos la senadora Angélica Lozano, cuando buscaban hacer veeduría de los comicios, desde el Gobierno Nacional fijaron la posición de que se trata un sistema electoral confiable.

“Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno (sic)”, afirmó el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de X.

Entre tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, a través de un video que publicó en la misma red social, instó a que las elecciones en ese país se lleven en paz.