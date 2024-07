El peor beso de Maleja Restrepo le dio cachetada a su compañero de escena: “Mucho abusador”

Maleja Restrepo habló de su experiencia con un actor que la besó de manera irrespetuosa - crédito @maleja_restrepo/Instagram

En una reciente entrevista que tuvo Maleja Restrepo en el programa de Impresentables en Los 40 Colombia reveló que sí ha tenido que dar varios besos en su trabajo como actriz, pero hubo una historia que llamó la atención del público.

De acuerdo con sus declaraciones, tuvo que darse un beso con un actor en una reconocida serie, pero él le “metió la lengua” y la situación la enfureció al punto de que lo golpeó.

Aunque muchos reconocen a Maleja como una persona tranquila y relajada, ella es estricta y seria en su trabajo, pues se lo toma muy en serio; por ende, el episodio fue de su total desagrado, especialmente porque se trataba de alguien que tenía experiencia en el campo y no de un aprendiz que se confundiera.

“No saben la rabia que a mí me dio eso. […] Era un actor”, dijo la actriz.

El incómodo momento se conoció cuando la presentadora Valentina Taguado le preguntó a Maleja si le ha tocado tener un mal beso en medio de una escena. En ese momento la creadora de contenido habló del que ha sido el peor para ella.

Todo sucedió cuando se encontraba grabando la producción televisiva Mujeres al límite, Restrepo tenía un encuentro con un actor, el cual llevaba besos, pero este tipo de situaciones tienen ciertas técnicas y cuidados por parte de los actores a la hora de hacerlas, ya que hace parte del profesionalismo.

Sin embargo, en el momento en el que tenía que besarse con su compañero de grabación, él la besó como si fueran pareja, ya que utilizó la lengua. Ante esto, María Alejandra reaccionó de manera brusca y enojada.

“Sabes, lo peor que me ha pasado con ese tema de los besos fue que en un Mujeres al límite que me toco hacer, un pelado me metió la lengua y ustedes no saben la rabia que a mí me dio. Obviamente, le pegué una cachetada y me tuve que retirar un momento, pues porque mucho abusador, muy mal”, contó.

La mujer contó que le tocó tranquilizarse debido a que debía volver al set para grabar el beso y otras escenas más que se debían registrar.

Sin embargo, hasta la fecha este ha sido uno de los momentos más incómodos que ha tenido que vivir en su profesión como actriz, pues considera que ese ha sido el peor irrespeto que ha vivido en un set de grabación por parte de un actor.

Durante la conversación, la influenciadora también reconoció que se arrepintió de haber renunciado a su trabajo en Guerreros, el programa que presentaba en el Canal 1, por ser la anfitriona de Duro contra mundo, en el Canal RCN, ya que esa producción no duró mucho al aire.

Este pensamiento lo tuvo luego de entender que en el concurso de Guerreros podía haber tenido más camino por recorrer. Además, aseguró que prefiere presentar programas que son en vivo.

Pero también reveló que tuvo inconvenientes con las jornadas de grabación en RCN porque eran muy pesadas, al punto que le tocó poner límites.

“Eran horarios muy exigentes, muy duros. Una vez hicimos tres programas en un solo día. A mí me recogían a las 5:00 de la mañana y fue como hasta las 12:00 de la noche. […] Yo les dije no, no voy a hacer tres programas porque me estoy haciendo daño”, confesó la mujer respecto al trabajo que lideró en ese canal.

Por ahora, la vallecaucana asegura que está abierta a nuevas posibilidades para trabajar en televisión, pero por lo pronto está dedicada a sus proyectos digitales, en los cuales está incluido su esposo Tatán Mejía.