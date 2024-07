Andy Rivera y Juan Duque causan revuelo con canción filtrada que mencionaría a Lina Tejeiro: “Los tres sabemos la verdad”

En medio de los Premios Heat en Punta Cana, una colaboración no lanzada oficialmente provocó gran atención tras filtrarse en internet - crédito rechismes / Instagram

Andy Rivera y Juan Duque, conocidos cantantes de reguetón colombianos, además de tener en común su pasión por la música, son renombrados por haber tenido una relación sentimental con la actriz Lina Tejeiro. Recientemente, el público se sorprendió con una aparente colaboración musical que se filtró en redes sociales. La revelación ocurrió durante un evento en Punta Cana, donde se mencionó a la presentadora llanera.

En el marco de los Premios Heat, celebrados en República Dominicana, se reconoció la excelencia musical y se destacó especialmente la presencia de artistas colombianos como Jhonny Rivera y el mismo Juan Duque. Durante uno de los encuentros, Pipe Bueno dio un adelanto de lo que sería la nueva canción del artista paisa junto a Andy Rivera, apodado como El Flecho por sus colegas. “Papi, aquí no está el ‘Flecho’ pero está la representación vea (Jhonny Rivera)”, dijo Duque.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Aunque todavía no ha sido lanzada oficialmente ni está disponible en ninguna plataforma, parte de la letra de la canción se dio a conocer: “Cuando estoy más feliz trato de convivir, pero la realidad es que siempre estás aquí. No me conviene, de ese tema no se puede hablar si los tres sabemos la verdad, pero nadie se imagina que yo te quiero todavía”.

Parte de la letra de la canción de estos artistas colombianos se reveló, desatando controversia por la mención a Tejeiro -crédito @linatejeiro @juanduque y @andyrivera/Instagram

El ritmo de la canción se asocia a lo tropical, y la posible mención a Lina Tejeiro en la letra ha generado diversas reacciones en redes sociales. La actriz, que fue novia de ambos músicos, ha provocado que usuarios en Instagram y otras plataformas digitales pidan superar su figura en las canciones de los artistas.

Comentarios en redes sociales incluyen: “La terapia es buena, para que superen a Lina”; “¿Juan Duque, todavía colgándose de Lina?”; “Lina triunfando en todo y estos pegados a ella”; “Lina no quiere a ninguno de los dos”; “La Lina debe estar, pues si y la queso”; “Se les juntó el ganado”. Estos mensajes reflejan la opinión pública sobre el recurrente tema de Tejeiro en la vida y obra de estos músicos. Hasta el momento la empresaria no se ha pronunciado al respecto.

Juan Duque termina su exitosa gira en su ciudad natal

Juan Duque cerrará su gira por Colombia en Medellín el 27 de julio, consolidando así el éxito del ¡Qué momento pa’ estar vivo tour! El artista antioqueño se presentará en The Church, tras haber recorrido varias ciudades del país como Bogotá, Duitama, Tunja y Cajicá. El cantante, conocido como el Wawa, destacó en una entrevista para El Colombiano la importancia de cerrar la gira en su ciudad natal: “No podía dejar fuera a mi ciudad, donde vivo, tengo familia y la mayoría de mis amigos”. En esta última parada, Duque prometió un espectáculo memorable con muchas sorpresas y la presencia de invitados especiales.

Para concluir su tour "¡Qué momento pa’ estar vivo tour!", Juan Duque ofrecerá un gran espectáculo en The Church de Medellín junto a invitados especiales- crédito @juanduque/Instagram

Durante la gira, que incluyó llenos totales en lugares como el Royal House de Bogotá, Duque sintió el apoyo masivo de sus seguidores. El artista resaltó que esta experiencia ha sido significativa en su carrera: “Están sucediendo cosas muy bonitas y qué mejor que compartir esta felicidad con toda la gente de Medellín”. La gira ha impulsado a Juan Duque a nivel nacional e internacional, con conciertos en países como Ecuador, México y Miami. El artista aprovechó la oportunidad para anunciar futuras colaboraciones con otros músicos colombianos.

Además de preparar nuevas canciones y videoclips, el cantante utilizó esta gira para afinar su habilidad en la dirección de espectáculos y gestión en redes sociales, factores cruciales para cualquier artista en la actualidad. Para asistir al show de Juan Duque en Medellín, las entradas ya están a la venta, con un costo de $89.000 más servicio. Entre sus éxitos destacan canciones como Lejos de Mis Ojos, El Voldemor y María, esta última en colaboración con Ryan Castro.