Jim Velásquez causa polémica con atrevida petición a Alina Lozano en su aniversario

La solicitud de Jim Velásquez a través de una historia de Instagram provocó comentarios encontrados entre sus seguidores, avivando el debate sobre la pareja - crédito jimvelasquezoficial / Instagram

El creador de contenido colombiano Jim Velásquez realizó una petición osada a su pareja, Alina Lozano, durante la celebración de su aniversario de ocho meses de matrimonio, generando múltiples reacciones en las redes sociales. La solicitud se dio a conocer a través de una historia de Instagram, donde Velásquez pidió un regalo muy particular.

La pareja, conocida por su activa presencia en redes sociales, acostumbrada a compartir aspectos de su vida cotidiana y momentos románticos, decidió conmemorar su fecha especial publicando varios videos en sus plataformas. Sin embargo, la petición del joven influenciador desató comentarios encontrados entre sus seguidores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Velásquez, en una de sus publicaciones, expresó: “Quiero que hagamos el amor en todas las posiciones habidas y por haber”, lo que provocó una reacción nerviosa de Lozano. La actriz no tardó en reprocharle el atrevimiento y la elección del medio para realizar tal solicitud. Entre los seguidores de los influenciadores, estas publicaciones no pasaron desapercibidas, provocando críticas y debates en torno a la naturaleza de su relación y la veracidad de sus contenidos, especialmente tras un incidente pasado relacionado con un falso positivo de embarazo que la pareja anunció.

Las críticas se intensificaron con comentarios que acusaban a la pareja de fabricar situaciones para mantener la interacción en sus perfiles sociales. A pesar de la controversia, ambos continuaron compartiendo su día a día con su público, manteniendo su estilo habitual.

El influencer expresó su atrevimiento en una publicación, a lo que Alina Lozano respondió reprochándole el medio y la naturaleza de la solicitud - crédito @jimvelasquezoficial / Instagram

Alina Lozano explicó si la ausencia de ‘doña Nidia’ en ‘Pedro, el escamoso 2′ es una estrategia de Caracol: “Soy la más mentirosa del mundo”

Por otro lado, la actriz aclaró que no estará en la segunda temporada de Pedro, el escamoso, una afirmación que generó controversia entre sus seguidores. Alina, recordada por interpretar a Nidia Pacheco en la primera edición de la famosa serie, afirmó haber pasado la página tras resolver que no hubo interés en negociar su participación en la nueva entrega. A pesar de las expectativas del público por una posible aparición sorpresa de Lozano en la producción de Caracol Televisión, la influenciadora puntualizó que no será parte del elenco. Lozano comentó en redes sociales: “No existió interés por negociar, por eso no estaré y ya pasé la página al respecto”.

Lozano explicó en su momento que su decisión de no volver a interpretar a Nidia Pacheco se debió a desacuerdos contractuales y financieros. “Considero que por mi nivel y trayectoria ya estoy en condiciones de exigir un buen paso y unas garantías sobre mi trabajo”. Al parecer, la producción no mostró disposición para negociar estas exigencias, lo cual llevó a Lozano a declinar la oferta. La declaración despertó numerosas especulaciones y comentarios, algunos de los cuales acusan a la actriz de mentir sobre su ausencia. Sin embargo, reafirmó que no tiene ninguna estrategia con el canal y que ya está enfocada en otros proyectos.

Alina Lozano aclaró supuesta estrategia con Caracol Televisión sobre la ausencia de su personaje en 'Pedro, el escamoso 2' - crédito Alina Lozano/Facebook

“Soy la más mentirosa del mundo, según los comentarios”, expresó en redes sociales. La popularidad del personaje interpretado por Lozano llevó a que muchos de sus seguidores esperen un giro inesperado en la trama de la serie. No obstante, la actriz desmintió estos rumores, explicando: “Lamento defraudarlos, no tengo ninguna estrategia con el canal, ya les dije que mi personaje no estará en esa producción”.

En un intento de poner fin a las especulaciones, la actriz de 55 años subrayó que el proyecto ya finalizó su grabación y está al aire sin su participación. Lozano concluyó que actualmente está pensando en otros asuntos y alejándose de cualquier campaña publicitaria relacionada con su personaje en Pedro, el escamoso.