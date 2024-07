Cony Camelo se desquitó de Nina Caicedo en ‘MasterChef Celebrity’: “Soy la agregada”

La actriz Cony Camelo dejó sin poder cocinar a su compañera Nina Caicedo - crédito Canal RCN

Un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity se emitió en la noche del 24 de julio en el que los famosos se enfrentaron a un reto grupal. En el episodio anterior, en el que las celebridades se enfrentaron a la temida caja misteriosa, Cony Camelo se llevó una de las ventajas para la competencia por grupos.

La ventaja que compartió junto con Dominica Duque, le dio la posibilidad a la actriz de Los Reyes de poder organizar los equipos como ella considerara. Al haber 17 famosos en la competencia, uno de ellos quedaba por fuera de los grupos que estuvieron conformados por cuatro integrantes cada uno.

Así las cosas, antes de que se llevara a cabo la competencia, Claudia Bahamón le dio la posibilidad a Nina de escoger el grupo del que le gustaría hacer parte, por lo que la actriz de Enfermeras eligió el de Cony Camelo. En el equipo de la actriz de Los Reyes ya estaban Carolina Cuervo, Jacko y Martina la Peligrosa, pero había otro punto en contra de la pareja de Jair Romero.

El reto en esta oportunidad consistió en hacer relevos cada 20 minutos para ejecutar una preparación que tuviera entrada, plato fuerte y postre, pero con la dificultad de que cada uno ingresaba sin saber lo que el participante anterior estaba cocinando. Debido a la dinámica de la competencia, continuaba sobrando un participante, por lo que nuevamente Camelo debió decidir a quién elegía para no cocinar.

Fue entonces cuando la actriz decidió que Nina Caicedo no realizaría ninguna acción en la cocina durante este reto, basándose en el orden en el que había elegido a sus compañeros: “Por el mismo orden en el que escogí, Nina no cocina”, fueron las declaraciones de Camelo.

La reacción de Caicedo al no ser seleccionada para participar en las preparaciones de sus compañeros no se hizo esperar, pues pensó que sería la segunda que ingresaría a la cocina con la sorpresa de que no fue así: “Obvio todos los equipos tiene un número determinado, yo soy la agregada del equipo y no me eligió para cocina”, puntualizó la actriz de Enfermeras.

Así las cosas, Nina Caicedo debió observar a sus compañeros pasarse por la estación de cocina para intentar completar las preparaciones, mientras los alentaba para que todo saliera bien y su equipo resultara vencedor.

La idea de Cony Camelo que sacó de casillas a Jorge Rausch

En uno de los retos de exteriores que se presentaron en MasterChef Celebrity, el comediante Franko Bonilla recordó cuando Jorge Rausch se molestó al punto de casi insultarlos, por haber emplatado en el piso.

“Una niña del grupo, no voy a decir cuál, Cony Camelo fue, tuvo una idea que yo hoy todavía digo que fue una gran idea, y digo gran idea porque ninguno de los otros seis dijo nada, ni siquiera el capitán. (...) Hay que ser recursivos, la palabra que está de moda es ‘hay que resolver’, y vea cómo resuelve: y si la idea no fue buena, a la postre, nadie le dijo nada, no fue culpa solo de ella, sino de todos, a todos nos pareció la ‘ideasa’”, empezó relatando Franko en el escenario.

No obstante, Bonilla dejó claro que no toda la responsabilidad debía recaer en la actriz bogotana, ya que a él y al resto del grupo les pareció algo normal. La llegada del chef Jorge Rausch a su estación desató un caos y de paso la furia del chef.