Yeison Jiménez no aguantó más y le cantó la tabla a un internauta; hasta lo llamó “tarado”

El cantante colombiano se dirigió a un usuario específico que llenaba sus publicaciones de mensajes ofensivos utilizando un video en sus historias - crédito enlamovidacol / Instagram

El cantante colombiano Yeison Jiménez decidió responder de manera pública a un internauta que lo atacaba repetidamente. Este incidente fue compartido a través de su cuenta de Instagram, donde el artista de música popular cuenta con cerca de cinco millones de seguidores.

El intérprete de Hasta la madre explicó que un usuario en particular se había dedicado a llenar sus publicaciones con mensajes ofensivos. Ante la constante agresión, el empresario oriundo de Manzanares, Caldas, decidió utilizar su tiempo libre para enfrentar la situación directamente y respondió de manera contundente a través de un video en sus historias en la plataforma digital mencionada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El cantante cuestionó al internauta sobre las razones detrás de su comportamiento, preguntándole si estaba “enamorado” o si le había “robado a una novia”, e instó al crítico a enfocarse en aspectos más productivos de la vida. La respuesta de Jiménez no solo fue una manera de poner fin a los ataques, sino también una forma de visibilizar el acoso que sufría.

El cantante colombiano utilizó un video en sus historias de Instagram para cuestionar las razones del comportamiento ofensivo de un usuario recurrente - crédito @yeison_jimenez/Instagram

“Hay un chico que me ataca y me dice bobadas por redes. Me cogió con tiempo, así que vamos a darle atención y seguidores a este tarado”, mencionó el artista quien a su vez añadió una grabación de pantalla en la que evidenciaba su respuesta a través de los mensajes directos de la aplicación al internauta que le faltó al respeto en reiteradas ocasiones. Es de mencionar que luego de hacer público el acoso que sufría, Yeison Jiménez optó por eliminar las historias de su red social, por motivos que aún se desconocen.

Yeison Jiménez reveló detalles de su ‘Invicto Tour 17-32’

Además del incidente con el internauta, el manzanarense aprovechó para anunciar detalles de su próximo tour, denominado Invicto Tour 17-32, el cual tendrá como siguiente parada el Movistar Arena de Bogotá, con tres fechas en esta ciudad. En julio de 2024, Jiménez ha tenido una agenda apretada con presentaciones en varias ciudades colombianas, incluyendo Ibagué, Cali y Santa Marta, además de actuaciones que fueron programadas en Estados Unidos entre los días 18 y 21 del mismo mes, finalizando en Dallas, el cual resultó en un éxito total.

Según indicó, el proyecto ha crecido de manera significativa y contará con la participación de varios colegas del medio musical, convirtiendo el evento en una celebración masiva. “Se han sumado muchos invitados. Yo le mandé la invitación a todos mis colegas, porque no quería celebrar este gran triunfo solo y muchos de ellos respondieron al llamado, así que lo que se iba a volver una noche de uno o dos artistas se volvió una locura total”, expresó Yeison Jiménez en referencia al evento que contará con múltiples artistas.

El artista estará en los siguientes estados en octubre:

Estas son las próximas fechas del cantante en Estados Unidos - crédito @yeisonjimenez / Instagram

04: Colden, New York, NY

05: Ritz, New Jersey, NJ

10: Ibiza, Salt Lake City, UT

11: Stampede, Denver, CO

12: Eagles, Atlanta, GA

13: Indian, San José, CA

18: La Boom, Los Ángeles, CA

19: VLive, Chicago, IL

20: Oceanside, Boston, MA

25: Mango’s, Orlando, FL

26: James L. Knight, Miami, FL

El incidente y la posterior respuesta del cantante reavivan el debate sobre el acoso en redes sociales y la manera en que figuras públicas manejan este tipo de situaciones. Su enfoque directo y la participación activa de otros artistas en su próximo tour son un reflejo de su intento por mantener un espacio positivo tanto en su vida personal como profesional.