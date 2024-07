Policía de tránsito murió al caer de un palo de mango: estaba a puertas de pensionarse

Humberto habría sido rechazado de al menos dos clínicas y estuvo en por lo menos cuatro centros médicos - crédito montaje realizado con imágenes de Getty y Carmelo David Cruz / Facebook

En las calles de La Heroica se llora la muerte de Humberto Pájaro Leal, un agente de tránsito con 30 años de experiencia que murió mientras recolectaba algo de fruta en la finca que adquirió con el salario de su tiempo de servicio.

De vacaciones y a dos meses de pensionarse, Humberto se encontraba recogiendo mangos de la cima de uno de los árboles cultivados en su finca, cuando dio un mal paso y terminó cayendo 10 metros al vacío.

Así lo detalló su hermano Astolfo Pájaro en entrevista para El Universal: “A eso de las 5 de la tarde, Humberto se subió a un palo de mango y tal parece que perdió el equilibrio y cayó de una altura de unos 10 metros”.

A sus 62 años, Humberto trabajó en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) como regulador, conductor de grúa y, en sus últimos días, manejó para el director y subdirector de la entidad. Un cargo que debía retomar a inicios de agosto, aunque, lamentablemente, jamás ocurrió.

Así fue el último adiós de Astolfo a su hermano - crédito Astolfo Pájaro

Su hermano Astolfo denunció, en conversaciones con el medio citado, que a pesar de ser estabilizado en Hospital Local de Arjona, en cercanías al municipio de Mahates (donde tenía su finca), le dieron “el paseo de la muerte”.

Con contusiones en cabeza y extremidades superiores, Humberto fue trasladado a la Clínica Gestión Salud y, posteriormente, a la Clínica Blas de Lezo, pero no fue aceptado en ninguna de las dos, debido a que no tenían un convenio vigente con su EPS.

Fue así como, finalmente, en horas de la noche, fue admitido en el servicio de urgencias del Hospital Universitario del Caribe, pero murió contados minutos de ser atendido.

“Mi hermano del alma y de sangre, ayer la vida me ha pegado una puñalada que no esperaba... esa partida tuya tan repentina me ha vuelto hacer añicos el corazón (...) nadie esperaba que tú, tan lleno de salud y vida, te fueras así tan de repente. Se borró esa sonrisa que siempre te caracterizó, incluso, en momentos adversos, siempre fuiste paciente y, hoy, me duele tu partida como la de nuestros padres”, comentó en sus redes sociales Astolfo Pájaro.

Un paciente en Cartagena agredió al personal médico por demoras en la atención

El personal médico de la clínica Gestión Salud en Cartagena fue víctima de un ataque por parte de un paciente insatisfecho durante las celebraciones del Día de la Madre. El incidente ocurrió cuando el paciente, que había llegado con una herida profunda en una de sus piernas, reaccionó violentamente al ser informado de que otros casos más graves requerían atención prioritaria.

Rafael Navarro, gerente de la clínica, declaró a Noticias Caracol: “Un paciente y su acompañante agredieron a nuestro equipo de trabajo del área de urgencias. Dichos hechos quedaron registrados en nuestro sistema interno de seguridad. Nuestro personal fue blanco de agresiones verbales, seguidas de agresiones físicas, las cuales no compartimos de ninguna manera”.

El paciente dejó salir su descontento al enterarse que los médicos atenderían a alguien más antes que a él - crédito El periódico de Cartagena en la web

Y continuó: “El usuario que agredió a la misión medica no representa lo que somos como cartageneros; por lo que, invitamos a toda nuestra audiencia a respetar el cuerpo médico y paramédico, que en su gran mayoría tiene una gran vocación de servicio”.

El incidente fue captado en una pieza audiovisual de más de un minuto, en la que se observa a los individuos causando destrozos en la sala de urgencias. La situación se agravó cuando los médicos decidieron priorizar a otro paciente con condiciones de salud más preocupantes, lo que provocó la furia del atacante y su acompañante.

Entrada al área de urgencias de Gestión Salud - crédito Gestión Salud Cartagena

Alex Tejada, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), también se pronunció al respecto, lamentando los hechos y enfatizando la necesidad de proteger a la misión médica. “Así como los pacientes tienen sus derechos y hay que respetarlos, pensando siempre en una salud digna y humanizada, a la misión médica también”, expresó Tejada.