Cristopher Carpentier habló del triunfo de Carolina Acevedo en ‘Masterchef Celebrity’: aseguró que no fue la mejor

Chef de 'Masterchef' habló de la quinta temporada y la celebridad que ganó - crédito cortesía Canal RCN

El chef chileno Cristopher Carpentier, exjurado de Masterchef Celebrity, ha generado una gran controversia con sus recientes declaraciones sobre la temporada del 2023 del programa y la victoria de la actriz Carolina Acevedo.

Sus comentarios, hechos en el pódcast Monólogos sin propina de los comediantes Frank Martínez, Adrián Parada y Chicho Arias, han sacudido al público y a los seguidores del show, cuestionando la legitimidad del triunfo de Acevedo.

Teniendo en cuenta que el programa de cocina producido por el Canal RCN es uno de los realities más queridos de la televisión colombiana, donde figuras del entretenimiento nacional compiten en la cocina para demostrar sus habilidades culinarias, la sintonía del público y sus reacciones son fundamentales, por eso, cuando sale a la luz un tema que causa discordia las redes sociales se llenan de comentarios al respecto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Triunfo de Carolina Acevedo en 'Masterchef Celebrity' no habría sido tan brillante como se vio en vivo - crédito cortesía Canal RCN

Es así como sucedió recientemente con la explicación que dio Cristopher respecto a la victoria de Carolina Acevedo en la temporada número cinco de Masterchef Celebrity.

Aunque el programa ha gozado de un éxito continuo durante seis temporadas, gracias, en parte, a su carismático elenco que incluye a la presentadora Claudia Bahamón y los chefs Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, la más reciente temporada ha sido objeto de críticas, debido a la salida de Carpentier y su sustitución por la chef mexicana Adria Marina.

Sin embargo, Carpentier explicó que su salida del programa se debió a un nuevo proyecto personal en Colombia, donde está trabajando en la creación de una escuela, y aclaró que no es por temas personales.

“Llevo once años haciendo Masterchef y estoy haciendo un nuevo proyecto. No tengo ningún problema con Masterchef. Estoy recuperando la casa de Quinta Camacho y estoy haciendo una escuela que va a tener escuela de cocina, escuela de líquidos. Estoy haciendo un proyecto y eso es lo que me deja fuera de seguir haciendo Masterchef”, dijo el chef.

Cristopher Carpentier está trabajando en una nueva escuela de cocina para poner en Colombia - crédito @chriscarpentier/IG

En el momento en el que los comediantes le preguntaron sobre la ganadora de la temporada del 2023, que fue Carolina Acevedo —la cual desde el inicio se destacó por su dedicación y habilidades en la cocina, pero que su victoria no estuvo exenta de polémica, ya que muchos seguidores esperaban que el título fuera para su contrincante Adrián Parada—, Carpentier fue contundente al afirmar que Acevedo no ganó por ser la mejor, sino porque en la final cometió menos errores que los demás.

“Les puedo decir todo lo que quieran, pero es verdad, esta fue muy mala, de verdad. Es la única temporada que no ha ganado nadie, sino que ha perdido el resto, o sea, era todo malo. Al final ganó Caro como corresponde, ganó Caro porque era el mejor plato de lo que había para presentar, quiero decirlo así tal cual porque es la verdad”, indicó el chef chileno, dejando en claro que la calidad de los participantes en esta temporada no estuvo a la altura de las expectativas.

Critopher Carpentier habló del ganador de la quinta temporada de 'Masterchef' y aseguró que los cocineros son muy malos - crédito captura pantalla Monólogos sin propina/YouTube

Las declaraciones de Carpentier han desatado una ola de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores del programa expresaron su sorpresa y desilusión al enterarse de la opinión del chef sobre la temporada 2023. Algunos consideran que sus comentarios fueron demasiado duros y podrían desmerecer el esfuerzo y dedicación de los concursantes, especialmente de Carolina Acevedo, pues a pesar de todo logró alzarse con el título.

Por otro lado, hay quienes apoyan la franqueza de Carpentier y valoran su honestidad al compartir sus impresiones sobre la competencia, ya que de esta manera estaría instando a los productores y participantes a elevar el nivel de la competencia y asegurar que los triunfos sean más contundentes y merecidos.

El impacto de las declaraciones de Carpentier también ha generado un debate sobre la dirección que debería tomar Masterchef Celebrity’ en sus próximas ediciones. La incorporación de nuevos jurados y la necesidad de mantener el interés del público serán desafíos clave para el equipo de producción del Canal RCN.