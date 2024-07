Gobierno de Panamá anunció cuándo comenzarán a devolver a los migrantes que atraviesen el tapón del Darién

Más de 200.000 migrantes han atravesado el Darién en 2024 - crédito AP

Debido a los casos de éxito, en los últimos años el tapón del Darién se convirtió en uno de los pasos fronterizos más populares del mundo, lo que ha provocado que países como Panamá, Costa Rica o Nicaragua manifiesten su preocupación por una problemática que se ha salido de control.

Es por ello por lo que luego de que en 2023 pasaran más de 500.000 migrantes por la frontera terrestre entre Colombia y Panamá, que es la cifra récord de este corredor, que las autoridades en Panamá enviaron múltiples solicitudes al gobierno de la nación sudamericana.

Debido a que las acciones por parte del Gobierno colombiano han sido nulas, con la llegada al poder de José Raúl Mulino en Panamá, también se abrió la posibilidad de que exista algún tipo de cierre en el Darién, lo que fue una de las promesas de campaña del ahora mandatario.

Desde que asumió la presidencia Mulino, se han instalado diferentes bloqueos en zonas que eran de paso para los migrantes, pero el presidente panameño afirmó que esto no continuaría hasta llegar a un cierre total.

“Yo he definido ese cierre, que si en efecto he mencionado, como algo más filosófico que real, porque una muralla no voy a hacer, ni una cerca tampoco; evidentemente en esa selva que conozco muy bien, porque por cinco años fui ministro de Seguridad y Darién era un problema en otra dimensión con las Farc”, indicó Mulino a CNN.

Sobre la variante a ello, el mandatario centroamericano afirmó que se buscará comenzar un proceso de repatriación consensuado con los extranjeros que lleguen a su país desde el Darién, afirmando que gran parte de ellos se arrepienten de su travesía tras ingresar a la selva.

“Estoy planteado una posibilidad bastante cercana de lograr un acuerdo con los Estados Unidos para cooperar con Panamá en el proceso de repatriación, debidamente verificado y vigilado por los organismos de los derechos humanos”, indico José Raúl Mulino.

Sobre esto, el director de Migración de Panamá, Roger Mojica, afirmó que es una estrategia que comenzará en dos o tres meses, debido a que hay varios factores de contratación que no han sido acordados.

En diálogo con La Estrella, Mojica mencionó la alianza que buscan entablar con Estados Unidos para que los migrantes no lleguen hasta el país norteamericano, pero informó que para ello “solicitaron un periodo para hacer contrataciones”.

“Cuando llegan a Bajo Chiquito, el primer poblado, después de varios días de caminata en la peligrosa selva de Darién, manifiestan que no hubieran hecho la travesía y piden volver a su país”, indicó el director de Migración Panamá.

Otro aspecto mencionado por Mojica fue la posibilidad de que otro país se sume, puesto que desde Costa Rica en un momento intentaron llevar a cabo un proceso de paso directo en el que, al ingresar a su territorio, los migrantes eran enviados en buses hasta Nicaragua, evitando con ello que parte de ellos se radicaran en su país.

El funcionario afirmó que lo que genera preocupación en su país es que se registre un daño irreparable en el Darién, destacando que el panorama actual es “devastador”, debido a que en promedio cada migrante deja hasta dos kilogramos de basura durante la travesía, por lo que invitó a que más países se sumen a sus políticas.

Por último, Mojica mencionó que la inversión para que comiencen los vuelos de repatriación debe ser por parte de Estados Unidos, ya que las naciones centroamericanas solo son un destino de paso.

“No somos ni el origen ni el destino, sino el tránsito, para esto haremos el llamado a la comunidad internacional para que pongan un granito de arena, el daño ambiental que está sufriendo el bosque del Darién es importante”, puntualizó Mojica.