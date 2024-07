Alina Lozano explicó si la ausencia de ‘doña Nidia’ en ‘Pedro, el escamoso 2′ es una estrategia de Caracol: “Soy la más mentirosa del mundo”

Alina Lozano negó estrategia con Caracol Televisión sobre su ausencia en 'Pedro, el escamoso 2' - crédito @lozanoalina/Instagram y cortesía Caracol Televisión

Alina Lozano ha demostrado ser una experta en confundir al público con su contenido en redes sociales, pues sabe muy bien cómo mantenerlos expectantes sobre la veracidad de lo que allí muestra o dice.

Sin embargo, esta táctica ya le está jugando en contra, puesto que en esta ocasión pocos le creyeron su afirmación sobre la ausencia de su personaje de doña Nidia Pacheco en Pedro, el escamoso 2, proyecto del que confirmó no hará parte. “No existió interés por negociar, por eso no esteraré y ya pasé la página al respecto”, aclaró.

Pese a que la segunda parte de la producción que popularizó el personaje que interpretó Alina Lozano ya se estrenó, son varios los seguidores de la historia que aún guardan las esperanzas de llevarse una sorpresa con una repentina aparición de Nidia Pacheco en la nueva historia. “Soy la más mentirosa del mundo, según los comentarios”, mencionó.

Alina Lozano aclaró supuesta estrategia con Caracol Televisión sobre la ausencia de su personaje en 'Pedro, el escamoso 2' - crédito Alina Lozano/Facebook

Tras haberse pronunciado ante la insistencia del público por saber si la actriz estaría o no en la nueva entrega de Pedro, el escamoso, Alina grabó un video confirmando que no sería así y de paso explicó la razón con la que dio a entender que la producción no mostró mayor interés de negociar con ella.

No obstante, algunos piensan que esto hace parte de alguna de sus estrategias. “Ya quisiera yo que Caracol me hubiera pagado para decir eso, de verdad eso sí habría sido tremenda campaña, pero no amigos, lamento defraudarlos, no tengo ninguna estrategia con el canal, ya le dije que mi personaje no estará en esa producción. Ya se grabó, ya está al aire, yo ya estoy pensando en otras cosas”, reiteró.

Según aseguró la creadora de contenido de 55 años de edad ahora recibe cientos de comentarios en los que le piden retractarse sobre sus declaraciones, pues se rumora que su personaje podría estar invitado a uno de los capítulos de Pedro, el escamoso 2, especulaciones que desmintió.

Alina Lozano generó controversia al negarse a interpretar a ‘doña Nidia’

La nueva producción de Pedro, el escamoso contó con varias bajas en su elenco original que no está presente en la segunda temporada, no obstante, el personaje que mayor polémica ha generado por su ausencia es el de Nidia Pacheco, pues el público la extraña y piensan que debió tener al menos una participación al igual que se incluyó el personaje de la doctora Paula interpretado por Sandra Reyes, anterior protagonista.

La actriz, además, dio los motivos por los que no estaría en un reality de convivencia - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Varias criticas ha recibido Alina Lozano después de revelar la verdadera causa por la se negó a volver a los zapatos de la extrovertida señora cuarentona que se robó el show junto a Pedro Coral, pues habría pedido demasiado dinero.

“Considero que por mi nivel y trayectoria ya estoy en condiciones de exigir un buen paso y unas garantías sobre mi trabajo. Cobré bien, pedí buen trato y transporte, cosa que no mostraron el más mínimo interés de conciliar. Simplemente me dijeron ah bueno, hasta luego. Llevo más 40 novelas grabadas, ya no estoy para preocuparme por si salgo o no en esta”.

Aunque una parte de su fanaticada apoyó su postura, otros la juzgaron por su aparente prepotencia e ínfulas de diva.

“Si esa novela no sería lo que fue sin doña Nidia ella era el alma de la fiesta”, “tendrá mucha plata para estar rechazando el trabajo”, ”la gente solo está viendo esa novela a ver si sale o no Nidia Pacheco”, “ella piensa que ya está en Hollywood”, “parece que las payadas en redes le dan más dinero que ejercer su profesión”, “solo espero que todo sea un plan de ella y salga en algún momento dentro de la historia”, “no creo que le den más trabajo”, “esta señora de todo hace una novela”.