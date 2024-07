Estos son los colombianos que fueron invitados a Tomorrowland, los llevaron en globo aerostático

Reconocida marca invitó a dos colombianos con todos los gastos pago a vivir la experiencia del Tomorrowland - crédito @core.word/@alejopachecos y @marioruiz/Instagram

Millones de fanáticos ya llegaron a Bélgica, Europa, para celebrar el aniversario número 20 del festival Tomorrowland. Evento que llevará la música electrónica en todo el mundo hasta sus tarimas para que los asistentes la disfruten en un solo lugar.

Aunque también los interesados en vivir la experiencia desde la comodidad de sus casas van a poder hacerlo este año, ya que las actuaciones, los particulares diseños de los escenarios y la comunidad vibrando van a aparecer en cuatro transmisiones en vivo simultáneas en el canal oficial de YouTube del evento.

El fin de semana del 19 y el 28 de julio se llevará a cabo el evento que albergará a artistas, miembros de la industria, creadores de contenido y público, los cuales asistirán para experimentar el festival de música más grande del mundo.

Tomorrowland en Bélgica será el fin de semana del 19 y 28 de julio - crédito Europa Press

En el primer fin de semana, que es del 19 al 21 de julio, habrá actuaciones de titanes de la EDM como Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Amelie Lens, Timmy Trumpet, James Hype, Swedish House Mafia, Oliver Heldens, John Newman y más. El fin de semana 2 verá a Solomun, Steve Aoki, Tale Of Us, Tiesto, David Guetta, entre otros.

Es por esto por lo que ya varias personas llegaron al lugar y disfrutaron de la primera noche de presentaciones. Sin embargo, lo que está llamando la atención en las redes sociales es que los colombianos Alejandro Pacheco y Mario Ruiz asistieron al lugar por todo alto gracias a que fueron invitados por una reconocida marca de licores.

De acuerdo con las publicaciones de ambos influenciadores, desde muy temprano tuvieron que salir a un lugar de encuentro, con el personal encargado y se juntaron con otros creadores de contenido que también fueron invitados, pero se sorprendieron al ver que llegaron en una van a un lugar en donde los recibieron con alfombra roja, cervezas y con la noticia de que llegarían hasta el show de una manera inesperada.

Los jóvenes se tuvieron que subir a un globo aerostático que tenía abordo una DJ y este fue el transporte elegido para llevarlos a vivir la experiencia “de otro mundo”, mientras que los demás se movilizaron en moto, carro, bus, avión, caminando, ellos aterrizaron en el festival en la aeronave.

Mario Ruiz y Alejandro Pacheco llegaron a Tomorrowland en globo aerostático - crédito @marioruiz/IG

El youtuber Mario Ruiz publicó varios videos y fotos en sus historias de Instagram en donde explicaba que la marca Budweiser fue la encargada de invitarlos con todos los gastos incluidos, les dieron ropa acorde a la ocasión, comida y los brazaletes especiales de acceso a los conciertos y a zonas privadas del festival.

De hecho, con los pases de acceso que les otorgaron van a tener la posibilidad de conocer e interactuar con algunos artistas.

Los influenciadores colombianos habían anunciado su participación en el magno evento desde hace varios días a través de un video publicado en sus respectivas cuentas de Instagram. Allí ambos aparecieron contando que iban a asistir al festival y también hablaron de que van a aprovechar para crear contenido y mostrarles a sus seguidores todas las vivencias posibles.

Mario Ruiz fue invitado a Tomorrowland y compartió la experiencia - crédito @marioruiz/IG

Luego de compartir la llegada, Mario y Alejandro dejaron ver el look que decidieron llevar, ambos optaron por ropa cómoda, holgada y tenis. Además, Ruiz usó la camiseta que el equipo organizador le regaló, solo que le cortó la mangas y el cuello para dejarlas a su estilo.

Finalmente, los colombianos vieron las primeras presentaciones que fueron hasta la madrugada del 20 de julio, bailando, cantando a todo pulmón y conociendo personas de otros países, según indicaron.

Cómo se puede ver en vivo el Tomorrowland 2024

A través del canal oficial de YouTube del festival se podrá ver el escenario principal, y los otros espacios creados para los shows de los artistas que se podrán ver las 24 horas del día durante los dos fines de semana del evento.

De igual forma, habrá secciones en las que mostrarán solo los momentos más destacados de las actuaciones.

Transmisión en vivo del escenario principal en la parte de Shorts de YouTube.

Transmisión en vivo del escenario Freedom se transmitirá las 24 horas del día durante los dos fines de semana del festival.

Estudio de One World Radio, tendrá las entrevistas en video con los artistas del festival y sets de audio en vivo de los DJ de los diferentes escenarios.

Tomorrowland también subirá la presentación completa de cada artista como un video permanente después del 29 de julio para que los fanáticos visualicen los videos en el canal.