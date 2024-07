Jorge Barón y su hijo se salvaron de ser estafados: y no fue en Bogotá

Jorge Barón y su hijo casi son estafados en Londres - crédito @JorgeEBaron/X

Jorge Barón, el legendario presentador del programa El show de las estrellas’, junto a su hijo, estuvo a punto de ser estafado en Londres, Inglaterra. El joven, en sus redes sociales, contó que usaron una plataforma de transporte llamado tuk tuk, según él, es una aplicación que utilizan los estafadores que se sitúan en sitios turísticos de la ciudad europea.

“Hoy vivimos una situación difícil en la ciudad de Londres, en un momento de desesperación en una llovizna. En la noche, tuvimos que tomar un servicio conocido como tuk tuk por la falta de taxis”, dijo el hijo de Barón, quien tiene 21 años de edad y lleva tiempo incursionando en el mundo de la política.

De acuerdo con Jorge Eduardo, el conductor les cobró 540 libras esterlinas, equivalentes aproximadamente a 5 millones de pesos colombianos, por un viaje de 1 kilómetro con una duración de ocho minutos. “No accedimos a este precio y fuimos agredidos verbalmente, afortunadamente, físicamente, no sufrimos perjuicios de esta situación”, y aseguró que les tocó llamar a las autoridades para que atendieran el caso luego de que se negaran a pagar la tarifa que el conductor estaba pidiendo.

Les iban a cobrar 540 libras esterlinas por un trayecto de 8 minutos - crédito @Alcaldia_Soacha/X

El joven hizo un llamado a los turistas que están próximos a viajar al país europeo para que no caigan en la trampa. “Esto sirve como una advertencia para los colombianos y latinoamericanos que vayan a viajar a Londres. Jamás tomen los tuk tuk”, resaltó.

“De esta forma es una advertencia para todos los turistas que vienen a Londres de no utilizar estos servicios. También recomiendo a las autoridades de tomar medidas mucho más punitivas contra estos sujetos”, se lee en la publicación que hizo en su red social X, antes Twitter.

El joven subrayó que al momento de pedir el servicio no le dijeron el precio del viaje, el conductor le dijo que lo llevaría a él y a su familia sin ningún problema. “Dichas personas no pueden seguir transitando porque están estafando a los turistas y esto puede afectar la percepción sobre una ciudad que, supuestamente, es segura y no tiene ningún caos”, concluyó.

Jorge Barón nació en Ibagué, Colombia, el 29 de junio de 1948, es un destacado empresario, periodista y presentador de radio y televisión. En el año 2004 fue condecorado con la Cruz de Boyacá como reconocimiento por su exitoso programa del “Show de las Estrellas”, con el cual ha visitado numerosos lugares en el país. Por otro lado, en el año 2022 Guinness World Records lo reconoció como el “Presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria del mundo”, esto debido a los 52 años de carrera que tiene.

Jorge Eduardo Barón tiene inclinación por la política- crédito: @JorgeEBaron/X

El presentador ha tenido varios divorcios, pero ha mantenido su vida privada lejos de las cámaras. “Tengo cinco hijos. Cuatro Jorges y no con la misma, porque yo soy un hombre responsable. Me gusta que cada hijo tenga una mamá”, afirmó destacando su característico sentido del humor.

Su hijo menor tiene 21 años, y ha sido viral en varios en las redes sociales por su pensamiento político. El joven está estudiando Derecho y Ciencias Políticas. “Como que le está picando el gusanillo de la política, cosa a la cual yo renuncié desde siempre,” dijo su padre.

Barón ha dicho que no está de acuerdo con que su hijo esté incursionando en la política. “Los hijos tienen que hacer lo que ellos quieran. Y a él le gusta la política y está estudiando para ser político; incluso ya estuvo participando en la campaña de uno de los políticos que triunfó ahora para el Senado”.