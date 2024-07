Gustavo Petro le cantó la tabla a Iván Name por intentar torpedear la reforma pensional: “Es un egoísta social”

Durante su discurso por la sanción de la reforma pensional el presidente Gustavo Petro habló sobre el presidente del Senado, Iván Name - crédito Colprensa/Europa Press

El 16 de julio de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo oficial la sanción de la reforma pensional en la plaza de Bolívar. El mandatario estuvo acompañado del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, su gabinete ministerial y cerca de 600 personas que se congregaron en el centro de Bogotá.

Durante su intervención, el jefe de Estado recalcó la importancia de esta ley para el futuro del país y de los más de 1,8 millones de colombianos mayores de 60 años que no completaron las semanas para jubilarse y que ahora van a recibir un subsidio de $225.000 mensuales.

A su vez, el presidente Petro dijo que la aprobación de esta iniciativa, que será aplicada a partir de 2025 para reformar el sistema de pensiones, es un triunfo para los colombianos. También, aprovechó para criticar al saliente presidente del Senado, Iván Name, por imprimir lentitud a los debates en el Congreso de la República en el trámite de esta iniciativa. “Decía el expresidente Uribe que el fast track significa trámite rápido, no como el de esta reforma pensional, que duró dos años en el Congreso”.

Aunque el primer mandatario no mencionó el nombre del congresista, lo catalogó de “egoísta social” y lo señaló de haber escondido la reforma pensional por 13 meses en la gaveta de su escritorio. Además, lanzó una pulla por su vinculación al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), que utilizó recursos públicos destinados para llevar agua a La Guajira para realizar sobornos a varios congresistas y ministros.

“Cómo ese codicioso de ciertos medios que dicen que recibió un dinero y dicen que lo íbamos a comprar, fue el mayor opositor de las reformas, lo hizo con codicia y con maldad”, señaló Petro. Asimismo, habló sobre las elecciones presidenciales de 2026: “Yo creo que el pueblo colombiano no se va a dejar derrotar en las urnas, porque ya esta bandera se levantó”.

El presidente Petro también se refirió a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y a las decisiones del Ministerio Público con varios servidores públicos elegidos mediante voto popular. “Al Senado y a la Cámara les pido, perseveren, claro que hay dos políticas, la nueva y la vieja, claro que el Gobierno algunas veces comete errores y a los ministros les da miedo porque siempre aparece una señora diciendo, si hacen esto quedan inhabilitados, cuando la Corte interamericana lo prohibió”, aseguró.

Durante su discurso, también habló del subcampeonato obtenido por la selección colombiana de fútbol en la Copa América 2024. El jefe de Estado se lamentó por no haber recibido con honores al plantel y los comparó con la primera línea.

“Son jóvenes que en cierta forma son otra ‘primera línea’, en el esfuerzo físico, en la disciplina, en estar entrenando todos los días. En tener ilusiones. A veces ilusiones que le vende a uno, la televisión, tener el jet y viajar a Miami, cualquier novia...”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario dijo que los sentimientos que generaron la hazaña de los 26 jugadores colombianos durante la competición, se compara a los afectos provenientes de la familia.

“La ilusión está en otras intensidades. La emoción está en sentir el amor del pueblo. En sentir la fuerza popular, quizá no todos lo sienten. Es una forma. Sentir el amor es una de las intensidades. Amor no solo lo da una mujer y unos hijos, a veces toda una sociedad, las sociedades futuras que uno no conoce hoy logran colocar ese sentimiento que una persona pueda ser amada”, añadió.