La selección Colombia logró clasificar a la final de la Copa América tras un duro partido contra Uruguay, que se complicó debido a la expulsión de Daniel Muñoz a causa de un codazo a Manuel Ugarte. Pese a jugar con un hombre menos, el equipo cafetero mantuvo su esfuerzo y determinación. Al respecto, Muñoz expresó su mezcla de sentimientos: “Hoy tengo mi corazón partido en dos, una parte está destrozada y la otra feliz por el paso a la final”, declaró el jugador a través de sus redes sociales. Además, elogió la fuerza y la valentía de sus compañeros: “Que huevos y que corazón tan valiente el de mis compañeros”, enfatizó Muñoz.

Por otro lado, y previo a la gran final, Francis Mejía, madre del defensa del combinado Tricolor, habló con la revista Semana antes del cierre del torneo. En medio de la charla detalló el ánimo fluctuarte de la hinchada nacional; pues, aunque la expulsión afectó emocionalmente al equipo y a su familia, confía en la recuperación y el apoyo de la selección. “Estábamos un poco cabizbajos, pero nada que ver, todo muy bien. Vamos con toda y con ánimo, todo Colombia está animado. Diosito nos va a sacar adelante y esta copa va a ser de nosotros”, afirmó Mejía mostrándose optimista.

Mejía también se refirió al apoyo de Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, hacia su hijo tras la expulsión. Destacó la importancia de aprender de los errores y crecer con experiencias difíciles, asegurando que su hijo es muy profesional y seguirá adelante: “aquí estamos, nadie se muere de esto, todos tenemos errores y aquí estamos; lo más lindo es que Daniel ya está animado”, afirmó la progenitora del jugador.

Francis aprovechó para destacar el apoyo que recibió Muñoz por parte de sus colegas y compañeros de la selección: “Lucho (Díaz) le dijo, ‘hermanito, esa copa la vamos a levantar y te la voy a entregar a ti’ y eso le da ánimos. Es como su hermano, ha sido un amigo incondicional para Daniel y él se lo prometió. Mejí mencionó que todos los jugadores han estado pendientes de Muñoz y lo han acogido de manera favorable, destacando que son un equipo muy unido.

En cuanto al jugador que reemplazará a Muñoz, Santiago Arias, Francis Mejía mostró plena confianza en sus capacidades: “Santiago es capaz, es un berraco también”, afirmó. Resaltó que todos los integrantes del equipo son fuertes competidores y merecen estar en la final: “No hay futbolista de la selección Colombia malo. Aquí todos son buenos, tenemos con qué ganar la final. Además, dejó muy en claro que los actuales futbolista ya no le temen a ningún rival pues afirma que “anteriormente nos daba miedo de Argentina o de Brasil, ya no, aquí hay berraquera”.

Francis concluyó mostrando su optimismo y llamando a toda Colombia a apoyar al equipo: “Vamos con el apoyo para todos, no solo para mi hijo”, añadió. Considera que el equipo tiene la energía y la determinación necesarias para ganar la copa. El partido final está próximo, y la nación entera espera con ansias el desempeño de su equipo en este evento crucial. No sin antes mostrarse orgullosa de tener a Muñoz como su hijo. “Él ha sido el tigre porque ha sido uno de los primeros futbolistas de Amalfi que ha salido profesional porque es un guerrero. Eso es con garras. Eso es un águila. Mejor dicho, yo como mamá, no es por cañar como se dice, pero yo tengo un hijo una berraquera”.