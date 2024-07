⁠Gabriela Tafur tomó un vuelo a última hora para no perderse la final de la Copa América: “Recen por mí”

Gabriela Tafur decidió viajar a última hora para apoyar a la selección Colombia en la final de la Copa América - crédito @gabrielatafur/Instagram

Gabriela Tafur se contagió de la ola tricolor y quiso apoyar a la selección Colombia en vivo y en directo, razón por la que viajó a última hora a la ciudad de Miami para ver la gran final de la Copa América 2024 que se disputará esta noche a las 7 pm en el Hard Rock Stadium entre Colombia y Argentina.

La ex Señorita Colombia compartió con sus seguidores toda su aventura para conseguir llegar a tiempo, pues abordó el vuelo minutos antes del encuentro deportivo. “Recen por mí para que no me demoren en migración y al llegar encuentre un Uber rápido”, comentó desde su cuenta de Instagram con la camiseta ya puesta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Una velita para que llegue a tiempo al estadio”, este fue el mensaje que compartió la también modelo caleña junto con el video que la muestra corriendo el aeropuerto, pues se encontraba en la ciudad de Cartagena compartiendo con familiares y amigos mientras que cumplía con algunos compromisos.

⁠Gabriela Tafur decidió viajar a última hora para apoyar a la selección Colombia - crédito @fcfseleccioncol/Instagram

“Bueno oigan, recen por mí. Necesito que el avión salga temprano, que no me demoren en migración, que consiga un Uber rápido y que todo salga como tiene que salir para llegar a tiempo”, mencionó al tiempo que corría con su pequeña maleta para abordar el vuelo que la llevaría a apoyar a la tricolor.

En una anterior historia, Gabriela expresó su emoción por el logró de la selección Colombia y dejó ver que es seguidora del tema El ritmo que nos une del artista paisa Ryan castro, canción que se convirtió en un himno para los colombianos por estar dedicado al equipo. Además, la exreina compartió la coreografía de la canción que ha sido tendencia por estos días y que viralizó su novio Esteban Santos al filtrar un chat en el que hacía referencia a su letra.

⁠Gabriela Tafur se subió a la ola futbolera y compartió el tema 'El ritmo que nos une' de Ryan Castro con el que el artista apoyó a la selección Colombia - crédito @fcfseleccioncol/Instagram

Los famosos se contagian de la ‘fiebre amarilla’

La pasión del fútbol que desató la selección Colombia y su llegada a la final de la Copa América 2024 cautivó a millones de hinchas, entre ellos varias celebridades, quienes se pusieron la camiseta desde temprano y demostraron desde diferentes partes del mundo que están unidos de corazón con la tricolor.

El cantante Sebastián Yatra, fue de los primeros artistas en expresar su deseo por ver a Colombia campeón, envió un mensaje de apoyo a los jugadores de su país y calificó a este como “el partido más importante de nuestra historia”.

El creador de contenido Sebastián Villalobos, influenciador y presentador, fue uno de los que apoyó a la selección Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, donde se juega la final de la Copa América 2024.

Sin importar dónde estén los famosos se unieron a la 'fiebre amarilla' en la final de la Copa América 2024 - crédito montaje hecho por Infobae Colombia

El cantante Ryan Castro, intérprete de la popular canción El ritmo que nos une, también dijo “presente” entre los millones de asistentes al encuentro frente a Argentina; al igual que lo hizo Maluma, quien llegó en su avión privado a Miami acompañado de Blessd, con el que verá el juego en primera fila.

Otro de los que llegó al Hard Rock Stadium para la final de la selección en la Copa América 2024 fue el influenciador conocido como Westcol, quien tuvo varios problemas con su vuelo para salir de su país, aunque alcanzó a volar a última hora.

Dentro de las celebridades colombianas que envían su fuerza desde lejos destacan Sebastián Vega y su esposa Valentina Ochoa, quienes están en Alemania; así como la presentadora Carolina Soto y su esposo, quienes llegaron a España en horas recientes.

Por su parte la presentadora caleña Carolina Cruz que siempre ha dejado ver que es una fiel seguidora del balompié, contó que decidió disfrutar del encuentro desde la comodidad del hogar y en compañía de la familia: “Aquí con los nervios a flor de piel y eso que no soy la más amante del futbol, pero hoy si o si”, escribió la conductora del matutino Día a Día.