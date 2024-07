Estos fueron los colombianos galardonados en premios Heat 2024

La segura, Silvestre Dangond, y Luis Alfonso entre los ganadores de esta versión -crédito / Instagram / montaje Infobae

Los artistas colombianos volvieron a brillar en el exterior en una nueva edición de los premios Heat, realizada en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, premiación que contó con 20 actuaciones de diferentes artistas.

Durante la premiación se rindió tributo a figuras de la música latina como Tito el Bambino, Willy García, Charlie Zaa, Chyno y Nacho, pero también se destacó el talento nacional con los nombres de Silvestre Dangond, Felipe Peláez, Karol G, entre otros artistas.

Entre las presentaciones más destacadas de la promoción estuvo la que unió a Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Arelys Henao y Hernán Gómez para hacerle un conmovedor homenaje al Rey del despecho Darío Gómez con su canción Nadie es eterno.

Los ganadores colombianos

Karol G

Dentro de la exclusiva lista de ganadores, se encuentra Karol G quien fue galardonada con seis estatuillas por: Mejor artista femenina, Mejor artista urbano, Mejor video por S91, Mejor colaboración por su trabajo en la canción Contigo junto a Tiësto, Canción del año por Mi ex tenía razón, Mejor canción para películas con Watati para la película de Barbie y Álbum del año por Mañana será bonito.

Karol G se llevó 6 premios entre ellos mejor álbum por 'Mañana será bonito' - crédito Orlando Barría / EFE

Feid

El artista de música urbana llevó el premio por Mejor artista masculino, Mejor canción viral con Luna y se llevó el título a Compositor del año, sin embargo, ni él ni Karol G pudieron asistir por motivos de tour, ya que ambos se encuentran cerrando sus respectivas giras.

Silvestre Dangond

El cantante de música vallenata tuvo la oportunidad de subir al escenario a recibir su premio por Mejor artista tropical (Bachata, merengue, vallenato, cumbia), el artista posteó en sus redes sociales las fotos del momento en que recibió su premio, “Se lo dedico a todo el que me sigue, me admira, me apoya y me cree. Gracias mi silvestrismo, esto es de ustedes” escribió el artista en su cuenta de Instagram.

El cantante le dedicó el premio a sus seguidores - crédito @silvestredangond / Instagram

Morat

La banda que hace poco puso a vibrar a Bogotá con sus canciones también tuvo un momento para exaltar su talento como grupo. Ellos se llevaron el premio a la categoría Mejor grupo o banda, recibiendo su premio de manera virtual ya que se encontraban cumpliendo la fecha de su gira en Medellín.

Manuel Turizo

El cantante de Montería también fue galardonado en esta versión de los premios Heat 2024, con la categoría de Mejor artista pop, destacando sus trabajos realizados en el último año, contando su colaboración con Shakira.

Luis Alfonso

La nueva promesa de música popular Luis Alfonso vivió un momento de alegría al ser galardonado con la categoría de Mejor artista regional popular, lo que destaca el éxito que ha tenido el artista desde el año anterior. “Una noche que voy a llevar en mi corazón siempre. Nunca dejen de soñar mi gente, no importa que tan grande sea el sueño no duden de ustedes porque Dios y la vida los sorprenden”, dijo.

El cantante le agradeció a sus fanáticos - crédito @luisalfonso / Instagram

Ovy On The Drums

El productor nacido en Medellín sumó a sus premios Mejor productor del año, destacando la importante cantidad de canciones que produjo para grandes artistas durante el año anterior, contando las canciones del álbum de Karol G que fueron producidas por él en su totalidad.

La Segura

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Natalia Segura también destacó dentro de los ganadores al llevarse Mejor fandom del año o influencer del año. “Ganamos premio a mejor influencer del año, se lo dedico a ustedes...mis seguidoras” escribió desde su cuenta de Instagram.

la creadora de contenido ganó por mejor 'fandom' -crédito @la_segura /Instagram

Este premio ganado por la influenciadora desató una ola de comentarios en redes sociales ya que esta premiación se hizo por medio de votación, lo que para muchos seguidores de ella es incoherente que haya ganado mientras que en su participación en el reality fue eliminada teniendo la misma influencia en redes.

Hasta ahora Natalia no ha dado declaraciones al respecto ni se ha referido a las especulaciones de sus seguidores, por el contrario, solo les ha agradecido por hacerla ganar su estatuilla.