Prosperidad Social advirtió posible suspensión del programa Renta Ciudadana: este sería le motivo

Prosperidad Social urgió a los 78.000 hogares que aún no han firmado el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad del programa Renta Ciudadana para que lo hagan antes del 15 de julio. Según anunció la entidad, los hogares deben completar este documento para continuar recibiendo los beneficios.

La firma del acta puede realizarse electrónicamente mediante el portal oficial, donde los usuarios registrados se comprometen a cumplir con diversas corresponsabilidades, incluyendo aspectos de salud, educación y cuidado. Este compromiso tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

¿Qué pasa si no firma?

Si los hogares no cumplen con la firma del acta dentro del plazo estipulado de 90 días, serán suspendidos del programa. Una vez suspendidos, no recibirán las ayudas económicas hasta que regularicen su situación y, adicionalmente, perderán las transferencias correspondientes al período de suspensión, ya que no serán retroactivas.

La fecha límite de esta convocatoria es crítica para asegurar la continuidad de los beneficios del programa, que busca proporcionar apoyo económico a miles de familias en situación vulnerable. Los hogares inscritos deberán acceder al sitio web para verificar su registro y firmar electrónicamente el documento. Recuerde que si no se firma dentro del plazo establecido, se suspenderán las transferencias monetarias sin retroactividad, de acuerdo con las declaraciones oficiales.

Proceso para firmar el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad de la Renta Ciudadana

El Gobierno ha establecido un nuevo procedimiento para que los beneficiarios de la Renta Ciudadana firmen el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad de manera electrónica. El primer paso es ingresar a la plataforma específica proporcionada, rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co, y seguir una serie de instrucciones para completar el proceso de manera exitosa.

Inicialmente, los usuarios deben verificar su registro en el sistema mediante la opción “Consulte aquí si está registrado”. Para ello, es necesario ingresar los datos del titular del hogar, confirmar que no se es un robot y proceder con la consulta.

Los hogares que se encuentren activos recibirán una confirmación y la opción de firmar electrónicamente el acta, de clic en “Aquí”.

Una vez dentro del sistema, se presentará un mensaje recordando los compromisos y responsabilidades del programa. Después de leer de clic en “Continuar”.

La validación de la información es un paso crucial que involucra completar información de los miembros del núcleo familiar y responder preguntas de seguridad. Los usuarios tienen hasta tres intentos para superar esta validación.

Allí tendrá que responder unas preguntas de seguridad, asociadas a información general sobre el hogar.

Superada la validación, los usuarios deben aceptar los términos de autorización para poder visualizar el acta. Si está correcta podrá continuar, de lo contrario valide nuevamente la información suministrada.

Una vez acepte todos los términos y condiciones podrá visualizar el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad. Allí, valide que la información del titular es correcta y lea atentamente el documento.

A continuación, tendrá que autorizar.

Aquí se desplegará el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad la cual deberá leer detenidamente.

Al final del documento debe presionar la opción “Continuar” y por último “Aceptar”.

¿Cómo firmar el acta si no cuenta con servicio de internet?

Para aquellos sin acceso a internet, el gobierno facilitó la posibilidad de realizar el trámite de manera física en la alcaldía municipal. En este caso, es necesario presentar el documento de identidad original y una fotocopia legible. El objetivo de estos pasos es garantizar la transparencia y la adhesión a los compromisos establecidos en el programa de Renta Ciudadana.