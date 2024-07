Fiscalía solicitó audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra implicados en caso de la Ungrd

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra tres implicados en caso de corrupción en la Ungrd - crédito Carlos Ortega/EFE

La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento privativa de la libertad contra exdirectivos y contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por el caso de corrupción relacionado con la compra de carrotanques para La Guajira.

Las personas que pasarán por dichas audiencias son el exdirector Olmedo de Jesús López Martínez, el ex subdirector de manejo de desastres Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, responsable de la compra de los carrotanques en cuestión, de cuyo contrato fueron desviados varios recursos económicos.

“Según la indagación adelantada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los tres indiciados serían responsables de diferentes actuaciones ilegales detectadas en varios procesos contractuales de la UNGRD, entre ellos el de la adquisición de carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira”, detalló el ente acusador en un comunicado.

Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López han dado información a la justicia colombiana con respecto al entramado de corrupción en la Ungrd - crédito Colprensa y redes sociales

Asimismo, informó que dispuso la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que se investigue la presunta vinculación al caso de corrupción de nueve congresistas. “Esto, en atención a las menciones, evidencia y elementos de prueba hallados”, detalló la Fiscalía. De acuerdo con información del ente judicial, los congresistas que están en el radar son:

El presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name. El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El senador Juan Pablo Gallo Maya. El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur. El representante a la Cámara Juan Diego Muñoz Cabrera. La representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte. La senadora Liliana Esther Bitar Castilla. El senador Julio Elías Chagüi Flórez. El representante a la Cámara Julián Peinado Ramírez.

De acuerdo con las primeras revelaciones que hizo en medios de comunicación Sneyder Pinilla y que luego corroboró Olmedo López, tanto Name como Calle recibieron $4.000 millones en efectivo, correspondientes al contrato de los carrotanques para La Guajira. El dinero recibido sería una contraprestación por impulsar de manera presuntamente irregular las reformas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.

El caso de corrupción en la Ungrd implicó el desvío de $380.000 millones - crédito Freepik y Ungrd

El exdirector de la Ungrd también salpicó a Wadith Manzur, asegurando que como aforado se benefició del entramado de corrupción en la entidad, sin dar detalles de cuál fue el papel que habría cumplido en el caso. No obstante, estos señalamientos resultan aún más problemáticos, teniendo en cuenta que el funcionario es el actual responsable de presidir la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la célula legislativa que investiga la campaña presidencial del primer mandatario, a la cual habrían ingresado dineros ilícitos y en la que se habrían violado los topes de financiación.

Sneyder Pinilla aseguró, además, que por lo menos 15 congresistas estarían implicados en las irregularidades cometidas al interior de la entidad, que se tradujeron en $380.000 millones desviados, según detalló Olmedo López en conversación con Noticias RCN.

Name, Calle y Manzur se defienden

Andrés Calle, Wadith Manzur e Iván Name negaron cualquier vínculo con el caso de corrupción en la Ungrd - crédito Colprensa y Cámara de Representantes

Algunos de los políticos salpicados en el caso han decidido pronunciarse públicamente para negar cualquier vinculación con el desvío millonario de recursos. Iván Name, por ejemplo, indicó que ha demostrado estar en desacuerdo con varias reformas del Gobierno Petro, por lo que sería contradictorio aceptar dineros para promoverlas. “No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contraevidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos”, sostuvo en una sesión plenaria del Senado.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, indicó en un comunicado que todos los señalamientos en su contra son infundados. “Quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato, ni con ninguna otra actividad similar, es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas”, aseveró. El abogado José Luis Moreno, que representa a Wadith Manzur, aseguró a los medios de comunicación que las acusaciones en contra de su cliente son calumniosas.