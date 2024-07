Fanáticos coreanos de Karol G bailaron a ritmo de ‘Si antes te hubiera conocido’ y dejaron ver su ‘swing’

Coreanos armaron baile a ritmo de la canción del momento 'Si antes te hubiera conocido' - crédito @qhubomedallo/Instagram

Sin lugar a duda, Karol G sigue conquistando a sus seguidores en todo el mundo a ritmo de sus mejores composiciones musicales. Recientemente, la paisa estrenó el sencillo Si antes te hubiera conocido, un tema que se convirtió en el favorito de millones con la llegada del verano y el ritmo pegajoso que este tiene.

Hace unos días se hizo viral una pareja de abuelos, que encantó a miles de internautas, al bailar al ritmo de este sencillo, que habla de una historia de amor que parece imposible. Debido a que la acogida de la canción ha sido masiva acogida, Karol G no ha dejado de compartir múltiples videos de sus seguidores bailando el contagioso ritmo urbano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karol G agradece apoyo d sus fans por medio de su cuenta de Instagram _ crédito - @karolg / Instagram

En el video que se hizo viral gracias a la publicación del medio Qhubo Medellín, se puede ver a un grupo de coreanos siguiendo uno a uno los pasos del pegajoso tema. La coreografía de los orientales llamó la atención, pues aunque algunos pensarían que no tendrían ritmo para este ritmo latino, dejan muy bien parados a sus compatriotas.

Al finalizar el video, se forma una algarabía en lo que parece ser un festival de verano –siguiendo con la temática de la canción– que acumula millones de visualizaciones en YouTube y reproducciones en Spotify. Los comentarios no tardaron en aparecer y algunos internautas bromearon con el swing que tienen los coreanos para bailar “mejor que los rolos”.

Karol G interpretó a una mesera en el video del sencillo 'Si antes te hubiera conocido' - crédito YouTube

Entre los más divertidos están: “Bailan incluso mucho mejor que algunos latinos”; “increíble, que bien lo hicieron y La Rosalía diciendo que le habían copiado el ritmo”; “ellos aprenden las coreografías de K-pop que son difíciles, les cayó bien el merenguito de la Bichota”; “definitivamente la música y el baile son un lenguaje universal”, entre otros.

‘Ganas con canas’, el canal de la pareja de abuelos bailarines

Dos días atrás, el 7 de julio, fue publicado en la cuenta de la pareja el video del baile, que dura 30 segundos. Allí, los abuelos, que ya cuentan con 1.2 millones de seguidores, se mueven al son el ritmo de la nueva canción, en especial en la parte del coro, que dice: “Mi nombre suena bien con tu apellido, estoy esperando el primer descuido, pa’ presentarte como mi marido, no has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo”.

El video de la pareja fue reposteado como story en las cuentas de la artista paisa - crédito @karolg/Instagram

“Comenzando el día con ❤️ y no podiamos dejar de bailar esta bella canción! 💃🏼 Feliz de presentarte como mi marido Fili ! Y tú ya aceptaste el challenge? #KarolG”, escribieron los abuelos en TikTok.

Equipo de la artista desmintió que compuso canción para Nicolás Maduro

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, generó polémica luego de afirmar que Karol G había compuesto una canción oficialmente para su campaña a la presidencia de Venezuela. Incluso, sacó algunas risas al señalar que en el extranjero lo conocen como Nico G, haciendo referencia a la artista antioqueña.

Sin embargo, al poco tiempo de conocerse esta información, el equipo de trabajo de la Bichota desmintió que este tipo de acciones sean ejecutadas por la cantante, ya que no está interesada en participar en política más allá de su cumplimiento con el deber de salir a las urnas a votar en su país.

Karol G y su equipo desmintieron que haya colaborado con un tema para la campaña presidencial de Nicolás Maduro - crédito Orlando Barría/EFE

“No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas”, comentó uno de los voceros del equipo de la cantante en diálogo con El Colombiano.

De hecho, los colaboradores de Karol G también hicieron énfasis en que la colombiana no ha entablado relaciones con el mandatario venezolano. “La música de Karol nunca ha sido usada con estos fines políticos o de tomar partidos en campañas”, comentó el equipo a NTN 24, añadiendo que “obviamente no es verdad”.