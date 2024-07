Andy Rivera reveló qué le hace falta para ser tan famoso como Maluma y J Balvin: “No me rindo”

Andy Rivera explicó que piensa que le falta para lograr el éxito mundial - crédito @andyrivera/Instagram

El cantante colombiano Andy Rivera, hijo del artista del género popular Jhonny Rivera, compartió sus reflexiones sobre lo que se necesita para alcanzar el éxito en la industria musical, comparándose con grandes figuras como Maluma y J Balvin.

A través de la dinámica de preguntas y respuesta que hacen los artistas en sus perfiles de Instagram para estar en contacto con su público, Rivera habló abiertamente sobre los factores que considera esenciales para triunfar en la música y sobre los aspectos en los que aún está trabajando para llegar a ese nivel.

De acuerdo con las declaraciones del cantante colombiano, para él es reconocible el éxito que Maluma ha logrado a lo largo de los años,; sin embargo, es consciente de que él también posee talento, pero todavía hay detalles que necesita pulir para alcanzar esa cúspide.

Andy Rivera habló de su trabajo en la música para lograr el éxito -crédito @andyrivera/Instagram

A pesar de su notable trayectoria en la música urbana, con temas que han alcanzado posiciones destacadas en varias plataformas musicales, el camino hacia el éxito global es largo y lleno de desafíos, una situación de la que es muy consiente Rivera.

El intérprete de Te pintaron pajaritos en el aire aprovechó el video que publicó en sus historias, hablando con sus fanáticos, para profundizar sobre este tema en el que hizo énfasis en que todo va de la mano de su creencia en Dios.

“Flechito, cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, la tiene que hacer con fe, creyendo en uno mismo, creyendo en el trabajo, en el empeño que uno está poniendo. Obviamente, Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos; él decidirá si uno se merece estar en un lugar o en otro y qué rumbo a de tomar la vida”, empezó diciendo el artista paisa.

El hecho se dio cuando un seguidor le preguntó directamente respecto a qué le hacía falta para “sacarla del estadio como Maluma, J Balvin”, a lo que Andy Rivera respondió detallando varios factores importantes.

Sin embargo, Rivera subrayó que, para él, también es muy importante la mentalidad y la claridad en los objetivos.

“La mentalidad, estar claro de que uno quiere conseguir algo, eso es lo más importante”, afirmó Rivera.

Andy Rivera habló de cómo lograr el éxito que tiene Maluma y J Blavin - crédito @chismescalientescol/IG

En el video “el representante de la nueva era” también mencionó que está trabajando para conseguir su propio éxito y no está compitiendo con nadie más que con él mismo y su proceso. A pesar de los obstáculos y las dificultades que se le han presentado en el camino al cantante paisa, se mantiene optimista y comprometido con su proceso de crecimiento y mejora.

“Vamos por todo, flecho. Esto no es de velocidad, sino de resistencia, y yo no me rindo, yo no me rindo, yo le sigo dando”, declaró Rivera de manera contundente y entusiasta.

Andy Rivera firmó millonario contrato con importante disquera

Hace un par de meses, a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el cantante Andy Rivera les compartió a sus seguidores la noticia de que había sellado un contrato de varios millones con el que podría llevar su carrera musical a otros niveles profesionales.

De esta manera, aseguró que firmó la alianza de su vida con una de las disqueras más reconocidas en el género urbano.

“Tenemos nueva disquera, familia, estoy feliz de hacer parte de ‘RIMAS’. Acabe de llegar de viaje y cerrar el negocio. Espero que esto nos lleve al siguiente nivel mi gente. El año pasado yo estaba estudiando diferentes ofertas, había disqueras muy interesantes con ganas de trabajar, pero realmente la vibra se siente y con ‘RIMAS’ fue así”, fueron las palabras con las que el colombiano reveló la noticia.

Para dimensionar el puesto en el que estaría ahora Andy Rivera y el valor que tendría ese documento firmado, cabe explicar que estaría siguiéndole los pasos a representantes y famosas celebridades, como Arcángel, Bad Bunny, Eladio Carrión, Jowell y Randy, Mora, entre otros cantantes reconocidos.