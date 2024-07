‘Masterchef Celebrity 2024’: la “caja misteriosa” volvió a sorprender a los participantes

La "caja misteriosa" hizo su regreso a 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

Con Adrià Marina recuperada y Brian ausente, se desarrolló una nueva prueba de Masterchef Celebrity. Con ocho delantales negros, los participantes hicieron su ingreso al estudio una vez más.

Tras los saludos respectivos, el jurado presentó los ingredientes, que en esencia eran preparaciones ya iniciadas. Los participantes tenían que elegir cuál preparación terminar, sin estar obligados a utilizarlas todas. Tuvieron 60 minutos para la preparación, y solo entraron a la despensa una vez, por tres minutos. Al finalizar la prueba hubo un delantal negro y un pin de inmunidad.

La caja misteriosa trajo preparaciones a la mitad, de las cuales ellos podrían escoger la que deseaban finalizar - crédito Canal RCN

Mientras los participantes estaban en la despensa, la presentadora Claudia Bahamón les sugirió no tomar demasiado de los ingredientes, pues no iban a empezar a preparar desde cero. Además, la huilense recordó que eso les permitía no desperdiciar ingredientes.

Cuando el tiempo terminó, Connie Camelo y Carolina Cuervo se quedaron encerradas, por lo que fueron penalizadas con dos minutos por ingrediente, tras negociarlo con Nicolás de Zubiria. Por lo tanto, Carolina recibió diez minutos de penalización, y Connie seis. Pero lo que en principio parecía una desventaja, para ambas mujeres representó la oportunidad de pensar con claridad lo que deseaban preparar.

Mientras tanto, en el sofá de los delantales negros clamaban por comida, y la producción se apiadó de ellos tras varios minutos de solicitudes. Finalmente Claudia Bahamón se presentó con una tabla de queso con uvas y maní. La presentadora sugirió hacer una polla para elegir el próximo delantal negro, con un premio para el ganador.

Los delantales negros recibieron una tabla de quesos, luego de pedir ante las cámaras que les dieran comida - crédito Canal RCN

El jurado fue pasando por los puestos para hacer sus observaciones. Aunque todos se veían seguros, Jorge Rausch pasó por el puesto de Franko Bonilla y le hizo ver que tenía muchas ideas pero nada concreto. El chef le hizo algunas sugerencias, pero en su rostro evidenció que el comediante estaba en problemas. Algo similar ocurrió cuando Nicolás pasó por la mesa de Connie Camelo, al punto que la actriz reconoció que estaba en riesgo de llevarse el delantal negro. La gran sorpresa la dio Maria Fernanda Yepes, pues terminó su preparación segundos antes que el resto.

Ricardo fue el primero en pasar presentando un curry con distintas opciones para que el jurado mezclara. Adria lo probó y no dejo de probar, al punto que Jorge y Nicolás le pidieron que les dejara para probar. Nicolás también dio un concepto favorable, pero Rausch no fue tan favorable advirtiendo que era mejor centrarse en un solo plato que en dos medianamente bien preparados.

Connie presentó “Mi amor salvé el almuerzo”, y el jurado le reclamó porque pudo hacer un mejor trabajo con el tiempo que tuvo disponible. En el rostro de la actriz quedó en evidencia su temor de ser el próximo delantal negro. Por su parte, Roberto presentó su “3 AM”, que Nicolás valoró bien excepto por la falta de sal, algo que Juan Pablo Llano explicó en el sentido de que al actor no le gusta mucho la sal.

Ilenia presentó su plato, en general bien valorado pero con algunos detalles por corregir. Por su parte, Martina explicó mientras probaban su plato de donde venía el nombre de la Peligrosa. Se debía a su abuelo, que acostumbraba poner apodos y a ella le puso el de un personaje de telenovela cuando era niña. Franko explicó que su plato se llamaba “Camino al caldazo”, hasta que los problemas lo llevaron a cambiarselo a “Camino al cadalso”. Rausch se limitó a decir al jurado “tienen que probar la carne”. En ese sentido, mientras Nicolás manifestó que no le gustaba, Adria comentó que le recordaba una preparación del norte de México, dándole su aprobado a la idea.

Paola Rey presentó una pizza, pero aunque el jurado valoró bien las salsas, cuestionó la masa. Por su parte el plato de Carolina era un “Pecho trasmoleado” que según Rausch solo se vio estropeado por la ensalada. Además, se llevó un llamado de atención por no probarlo antes.

Maria Fernanda presentó un curry vegetariano baurizado como “El jardín de las delicias” y Nina presentó “La boda”, que en líneas generales fueron bien valorados por el jurado.