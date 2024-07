Caterine Ibargüen le tocó el corazón a Nicolás de Zubiría con su preparación en ‘Master Chef’: “Me recordó mi niñez”

El chef Nicolás de Zubiría no pudo contener las lágrimas al probar el plato de Caterine Ibargüen - crédito @bestofshippss/X - Canal RCN

El capítulo trece de Masterchef Celebrity se presentó un reto de caja misteriosa, en el que la deportista Caterine Ibargüen se destacó con su plato que transportó al jurado Nicolás de Zubiría a su niñez.

El desafío, en esta ocasión, consistía en preparar envueltos con ingredientes asignados al azar: yuca, plátano o maíz.

En este episodio, los participantes recibieron visitas especiales en la cocina de Chori y Lulú, expertas en la preparación de envueltos y ganadoras del mejor libro de cocina en Latinoamérica en el Gourmand World Cookbook Award con Envueltos de plátano, yuca y maíz en las cocinas tradicionales de Colombia.

Los jueces Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la nueva jurado Adria Marina, seleccionaron las seis preparaciones más llamativas para ser evaluadas.

El chef cartagenero no pudo contener las lágrimas al probar el plato de Ibargüen, que logró transportar a los jueces a recuerdos de su infancia - crédito @canalrcn/Instagram

La participante conocida por sus logros en el atletismo enfrentó este reto con yuca como ingrediente principal. Inspirada en los ‘enyucados’ que su abuela le preparaba, Caterine presentó un plato que cautivó especialmente a Nicolás de Zubiría. Al probar su creación, el chef colombiano no pudo contener las lágrimas, declarando que el sabor lo “transportó a su niñez”.

El plato de la deportista, llamado ‘Raíces’, tenía yuca, coco, queso costeño y guayaba, y según explicó la atleta, era un homenaje a sus raíces y su infancia en Apartadó, Antioquia.

Envuelto de yuca de Caterine Ibargüen - crédito Canal RCN

“Cuando te llevan a la niñez la experiencia es distinta... es algo que toca la memoria porque es muy directo, el sabor y el olfato me llevaron a mi niñez”, afirmó el chef cartagenero entre lágrimas.

El emotivo momento no solo conmovió a Nicolás, sino también a Caterine y Claudia Bahamón, quienes no pudieron contener sus lágrimas por el recuerdo que generó el plato. Caterine explicó que su abuela, que ahora no puede caminar ni hablar debido a un aneurisma, le enseñó a preparar estos alimentos. “Mi abuela hacia enyucados, ya no puede porque sufrió un aneurisma y ya no puede caminar ni habla. Hacía un horno ella misma y ahí cocinaba los envueltos, entonces esto me recuerda mucho a ella”, mencionó la deportista.

La deportista conmovió con su plato llamado "Raíces" - crédito Canal RCN

Otros participantes también se enfrentaron a la evaluación de sus envueltos. La actriz Carolina Cuervo presentó un envuelto que fue elogiado por los jueces, incluyendo una salsa de maní que aportó un toque especial. Por otro lado, el actor Roberto Cano recibió comentarios divididos, aunque su plato tenía una salsa muy elogiada, el envuelto estaba ligeramente crudo.

El comediante Franko Bonilla y la actriz Nina Caicedo también fueron llamados al atril de los jueces. Mientras que Nina recibió sugerencias sobre el emplatado de su envuelto, Franko obtuvo comentarios diferentes debido a que se arriesgó agregare salchicha a su preparación.

Jorge Rausch le hizo su famoso cachete a la deportista por su preparación - crédito Canal RCN

El actor Jacques Toukhmanian, conocido como Jacko, no tuvo la misma suerte. Su envuelto recibió críticas debido a que no tuvo una buena cocción, lo que generó que los jueces lo eligieran para portar el temido delantal negro. Al contrario del actor, la deportista Caterine Ibargüen se convirtió en la ganadora del pin de inmunidad, asegurando su permanencia por una semana más en la competencia, además, Jorge Rausch le dio su famoso cachete.

El episodio generó numerosas reacciones en las redes sociales. Los internautas destacaron la emotividad del momento vivido por Caterine y la respuesta de los jueces: “Tienes que ser muy buena para hacer llorar a un chef, ganarte el cachete de otro, contar tu historia que fue triste y convertirla en un recuerdo hermoso, admiro eso tanto”; “Hermosa mi Kate, los participantes son espectaculares ”; “Personas como ellas, siempre les va bien, hermosa mujer”; “Siento que ella será la ganadora”; “Sin temor equivocarme; ella es una de las MEJORES personas de esta temporada por dentro y por fuera, la amo mal”.