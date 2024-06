‘Masterchef Celebrity 2024′ tuvo su primera prueba de campo: los participantes se midieron en duelos “uno contra uno”

Masterchef Celebrity se mudó a Villa de Leyva para su más reciente prueba - crédito Canal RCN

Masterchef Celebrity se mudó a Villa de Leyva para la prueba, luego de la victoria de Catherine Ibargüen en el capítulo anterior. En esta oportunidad los participantes se dividieron en dos equipos. Uno fue liderado por Vicky Berrio como ganadora del primer pin de la inmunidad de la semana. En sus manos estuvo decidir a su rival entre Paola Rey y Brian Moreno, los otros beneficiados por la inmunidad. Finalmente, la comediante se decantó por caleño.

Nicolás de Zubiria confirmó que lo más importante de la prueba sería la técnica. Acto seguido el jurado confirmó que tendrán que preparar chips de tubérculos, ají, coctél de camarón, merengue, salsa holandesa, un salmón a punto, crema pastelera de chocolate, lomo de res, y mayonesa hecha a mano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Vicky y Brian se midieron en el primer reto, en el que prepararon chips de tubérculos. Brian se cortó la mano, y continuó tras recibir asistencia médica. Tras presentar sus preparaciones, el jurado declaró como vencedor a Brian. Por lo tanto, a la hora de elegir, tendrá un concursante más que Vicky para los duelos.

De este modo, Brian eligió para su equipo a Martina la Peligrosa como su participante adicional. Claudia sacó de la bolsa el nombre de Franko Bonilla, que eligió a Marcela Gallego como su rival para preparar el coctel de camarones. Tras deliberar, el jurado se decantó por Franko como el vencedor. Tras ganar, decidió sumarse al equipo de Brian “porque no me ha tenido en su equipo, así que me voy a meter a las malas”, señalo antes las risas del resto de participantes.

El siguiente enfrentamiento fue entre Connie Camelo que eligió el merengue como preparación, y Gabriel Murillo como su rival. Ambos tuvieron diez minutos para prepararlo.