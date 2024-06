Manuel Turizo, Andy Rivera, Pirlo, Lika Nova, La-33 y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Manuel Turizo, uno de los grandes protagonistas de los lanzamientos de la última semana de junio de 2024 con "Dios te cuide" - crédito @manuelturizo/Instagram

El primer semestre de 2024 está llegando a su fin y ya arroja conclusiones interesantes para la música colombiana. Shakira fue la gran protagonista con su regreso discográfico en Las mujeres ya no lloran, y Kali Uchis sigue siendo una de las consentidas de la crítica musical tras el lanzamiento de Orquídeas. Las giras de Karol G y Feid los ratifican como estrellas internacionales, y Silvestre Dangond todavía mueve masas en sus presentaciones.

Blessd y Ryan Castro se perfilan como las próximas figuras a seguir en el género urbano, la música popular colombiana sigue dando pasos para ponerse a la altura de la popularidad del regional mexicano, y dentro de nichos más definidos como el vallenato, el rock, el folclor o la fusión, siguen surgiendo propuestas atractivas, pero a las que les falta más visibilidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Con seis meses por delante todavía quedan sorpresas por ver, incluyendo el regreso discográfico de J Balvin y un nuevo álbum de Manuel Turizo. Por lo pronto, Colombia sigue destacando con estrenos de toda clase, y en la última semana el género urbano volvió a dominar, pero no estuvo solo. Entre la salsa, el rock y la música de cantautor se hicieron un lugar entre lo más destacado en materia de estrenos. Es así que Infobae presenta algunos de los estrenos más notables de la última semana de junio de 2024.

La-33 y Bloque Depresivo unen fuerzas en “El Mago y La Publicidad”

En su afán de expandir sus fronteras como agrupación, la afamada orquesta de salsa lanzó una colaboración con los chilenos Bloque Depresivo. El Mago y La Publicidad es un bolero en el que la voz de Aldo El Macha Asenjo, cantante y líder de Bloque Depresivo, es la gran protagonista, mientras los vientos y percusiones orquestadas por el maestro Sergio Mejía transmiten un aura de nostalgia y potencia que parece sacada de otro tiempo.

Andy Rivera y Pirlo estrenan “Le Falta La Forty”

Pese a los problemas derivados de salud mental con los que viene lidiando desde 2023, el pereirano continúa con su ritmo de lanzamientos habitual. En esta oportunidad presentó una colaboración con el vallecaucano, en el que se meten de lleno en el trap y transmiten una sensación de lujuria y el deseo en la letra, algo especialmente evidente en el videoclip que acompaña el lanzamiento.

El cantautor Andrés Correa publica su sencillo y EP “Cuatro Palabras”

Con más de 20 años de carrera musical, Andrés Correa se labró un lugar desde la producción independiente, determinado a grabar siguiendo sus impulsos creativos antes que a cualquier tendencia. Elegido como uno de los artistas nacionales de la próxima edición del Festival Cordillera, el bogotano publicó su EP Cuatro Palabras, conformado por cuatro temas en los que exhibe su capacidad para darle forma a temas desgarradores pero de una marcada cualidad poética.

La canción que da nombre al lanzamiento en particular tiene una historia particular, pues era una composición que venía rondando desde hace tiempo. “Es una canción muy importante para mí, que se quedó por fuera de los dos últimos discos. Le di muchas vueltas, la reescribí varias veces, la rescataba y luego la descartaba, hasta que Cavito Mendoza – miembro de su banda en vivo – dio con la melodía precisa y me animé a darle el vuelo que me pedía en el sonido aunque me llevará un poco lejos de mi lugar seguro”, comentó el artista en sus redes sociales.

Master Chris sumó a un colombiano entre las colaboraciones de su álbum ‘La Nueva Cepa’

En los últimos años, se hizo más frecuente ver o escuchar productores de reguetón lanzando álbumes de estudio acompañados de colaboraciones. El puertorriqueño Master Chris hizo lo propio con su tercer álbum de estudio, en el que reúne la versatilidad, el estilo y la autenticidad de la música latina en la actualidad con 12 canciones de grandes promesas de Perú, Ecuador, Colombia y República Dominicana.

Por parte de Colombia, el Científico, como también es conocido, sumó a Jhon De La Torre, bogotano que se viene labrando una carrera en el ámbito de la música popular. Es su voz la que protagoniza Hoy Me Emborracho, donde se fusionan elementos norteños con la música banda y la música popular en una interpretación poderosa que escribe un nuevo junte entre los ritmos colombianos y las sonoridades del país azteca.

Beéle y Wisin se juntan por primera vez en el sencillo “Tu Boca”

Una de las nuevas sensaciones del género urbano en Colombia junta fuerzas con uno de sus pioneros en su más reciente sencillo. Con un beat contagioso, Tu Boca es una invitación al baile sin reservas, combinando la voz del barranquillero con el acostumbrado “chanteo” del puertorriqueño. El videoclip se grabó en un estudio de Bogotá mientras los dos artistas hacen una potente interpretación ante las cámaras.

Lika Nova lanza ‘Repetiría Todo’, su tercer álbum de estudio

Lika Nova continúa desarrollando una intensa actividad y a dos años de su EP Portales, la agrupación bogotana lanza un nuevo larga duración. Conformado por trece canciones, Repetiría Todo retiene su sentido pop a la par que explora influencias del indie rock más bailable en canciones como Dame Una Señal, De Cero A Cien o la canción que da nombre al álbum, y pone a prueba su faceta más sensible y acústica. En las letras el amor y el desamor son predominantes, y no faltan las desilusiones e incertidumbre, pero tampoco los flechazos.

“‘Repetiría Todo’ es un álbum para festejar; para mirar atrás y aceptar tanto lo bueno como lo malo, bajo la premisa de que cada paso nos ha traído a donde estamos, y que a eso vale la pena celebrarlo”, manifestó Josué Rodríguez, baterista y compositor de la agrupación.

Manuel Turizo publica la balada “Dios te cuide”

Tras recibir esta semana el premio SESAC Latina al compositor del año de pop/latin rhythm, el cordobés lanzó una desgarradora balada de desamor, dominada por una guitarra y su voz característica. El estreno, que formará parte de su cuarto larga duración 301 – que se publicará a finales de 2024 – es acompañado de un video musical igualmente introspectivo en el que se plasma el sentimiento de soledad que sigue una ruptura.

Laura Román estrena “El llamado”

La cantautora colombiana Laura Román publica su primer sencillo en tres años. Dominada por sintetizadores que refuerzan un aura dramática, La canción surgió durante la pandemia de covid-19, tomando como punto de partida un arreglo de guitarra que se le ocurrió a la artista mientras vivía con sus papás en Bucaramanga, en un momento en el que no sabía qué sería de su vida luego de verse obligada a abandonar Bogotá por las dificultades derivadas del aislamiento. El videoclip, grabado en Londres de manera informal por su pareja, sirve de refuerzo a dicha historia.

“‘El llamado’ es para todos nosotros, para el ser humano que sabe que tiene algo mejor dentro de sí y que la vida es más de lo que nos hemos hecho creer. Es perfecta para escuchar en cualquier momento en el que necesitemos una motivación personal”, comentó la cantautora en un comunicado de prensa.

Este adelanto formará parte de su próximo EP Día Cero, un trabajo que refleja lo que su autora denominó como “un reinicio personal”.