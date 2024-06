Greeicy Rendón celebró el cumpleaños de Mike Bahía con un tierno gesto

La cantante le cantó y le dio un delicioso regalo - crédito @greeicy/Instagram

Un 27 de junio de 1987 nació, en Cali, Michael Egred Mejía, más conocido como Mike Bahía. El cantante y compositor colombiano es la pareja de la también artista caleña Greeicy Rendón. Su relación es una de las más queridas del mundo del entretenimiento en el país, pues su naturalidad, perspectivas de vida, y la familia que han formado, les han brindado millones de seguidores en sus redes sociales que están pendientes de cada gesto amoroso que tienen.

Los artistas han sido muy abiertos con su vida privada y no desaprovechan ningún momento para hablar de su relación y publicar su día a día en las redes, reflejando situaciones románticas y su compromiso con la relación que han construido durante años. Por motivo del cumpleaños de Mike, su pareja decidió sorprenderlo en este día especial por medio de canciones y una deliciosa torta.

“Vamos a cantarle el cumpleaños a Mike”, la caleña compartió en su cuenta de Instagram el video en el que se evidencia el momento cuando se desplaza hasta el lugar en el que está su pareja, llevando con ella una torta de cumpleaños. Greeicy comenzó a cantar mientras cargaba la torta en sus manos, su esposo no pudo ocultar la emoción y dejó a un lado el computador en el que se encontraba para unirse a la celebración. “Cumpleaños a Michael, cumpleaños feliz”, se escucha.

Recientemente, en su visita al programa español La Resistencia, contó detalles íntimos del proceso de recuperación de su embarazo, los cuales afectaron a su pareja desde 2022, año en el que nació su hijo, Kai. La cantante sufrió un desgarre como producto de un procedimiento que le hacen a las mujeres que van a dar a luz de forma natural.

Dicho procedimiento médico facilita la salida del recién nacido. Posteriormente, los doctores cosen la parte afectada y la paciente entra en una etapa normal de recuperación; sin embargo, la cantante afirmó que ese no fue su caso, ya que el especialista no calculó bien y cosió dos puntos de más. “Se fueron unos puntos de más, No entra nada. Tenían que coser tres puntos y agarraron cinco”, dijo.

“Pobre de mi chico. Eso está blindado”, afirmó entre risas, pues el mal procedimiento habría alterado su intimidad sexual con Mike. Además, comentó que la situación se puede corregir, pero no ha encontrado el momento adecuado, pues en este momento de su vida está enfocada en su faceta como madre.

La entrevista se volvió viral y provocó una gran cantidad de comentarios y reacciones en las redes sociales, pues la forma de ser de la cantante causa mucho apego por parte de sus fanáticos.

“He visto a greicy en muchas entrevistas y estoy casi segura que está muy nerviosa, pero si personalidad es tan arrolladora tan única que lo disimula bn”; “Conozco a Greeicy en persona y es un mujeron super bella persona y muy humilde, ella tiene luz propia”; “Greeicy es una coqueta jaja el chico lo supo y se puso nerviosoooo”; “Divertida, etc .. vale. Pero hay que reconocer, que nos convierte a todos en “viejo verde”... Porque está Increíblemente tremenda. Que cuerpazo! Y encima divertida, con charla, despierta... Que pibón!! (sic)”, fueron algunas reacciones.

Por otro lado, en una entrevista para la revista Marie Claire, la artista señaló que sueña con colaborar con diversos cantantes como Marc Anthony, Shakira y Karol G, con quien le gustaría crear una canción con ritmos latinos. “Yo no tengo afán de nada, yo todos los días me levanto a trabajar por lo que me gusta, a trabajar con amor, a trabajar con pasión, con objetivos claros, pero sin pretensión apresurada”, expresó Rendón.