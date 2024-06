Rama Judicial podría entrar en paro nacional indefinido: denuncian falta de garantías del Gobierno Petro

El sindicato pidió se realicen asambleas para exigir condiciones laborales dignas - crédito Asonal Judicial

La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial (Asonal Judicial) convocó a un plantón para el jueves 20 de junio de 2024 en todos los edificios judiciales del país, incluyendo palacios de justicia, juzgados y fiscalías.

La convocatoria incluye la realización de asambleas permanentes como una forma de expresar el descontento ante la falta de soluciones por parte del Gobierno a los problemas que enfrenta el sector.

Jairo Alberto Amezquita Collazo, presidente de Asonal Judicial, hizo un llamado a los servidores de los despachos judiciales, de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

“Convocamos desde la organización sindical para que los servidores realicemos en nuestros puestos de trabajo asambleas, plantones y reuniones para exigir que el carácter salarial de las bonificaciones sea un hecho”, manifestó en un video compartido a través de redes sociales.

Además, destacó la necesidad de que se reconozca una reforma pensional justa y la revisión de las vacaciones individuales. Y es que, Asonal Judicial denunció que ha estado reclamando, por varios años, ajustes en los salarios del sector judicial: “Llevamos más de 10 años reclamando los ajustes en los salarios, ya es hora de que nos escuchen”.

Entre otras demandas de Asonal Judicial, se incluye el inicio de un proceso de negociación colectiva en la Fiscalía General de la Nación. Así lo afirmó Amezquita Collazo: “Lo haremos para exigir que el carácter salarial sea un hecho, no más dilaciones, haremos los plantones para ir en contra del acoso laboral, exigir que tengamos plantas de personal dignas y acordes. Exigir que se inicie el proceso de negociación colectiva que está siendo entorpecido”. El líder sindical también mencionó que estas movilizaciones serían la preparación para un posible paro nacional indefinido.

El presidente de Asonal Judicial invitó a realizar un plantón nacional el 20 de junio, en todos los edificios judiciales y de fiscalia del país - crédito @asonalprensa/X

El plantón convocado por Asonal Judicial para el 20 de junio, toma relevancia en el contexto de las movilizaciones del sector de educación y salud, que en los últimos meses han incluido marchas en las principales calles del país. Estas manifestaciones han sido organizadas en respuesta a las decisiones del Gobierno en relación con la reforma a la educación, las EPS y las intervenciones en el sistema de salud.

Fecode anunció que habrá nuevas marchas el miércoles 19 de junio

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocó a nuevas marchas en Bogotá para el miércoles 19 de junio. La convocatoria se da en respuesta al proyecto de ley estatutaria de la educación, que actualmente está en trámite legislativo en el Senado de la República.

Según la circular No. 35 emitida por el sindicato de profesores, el objetivo principal de estas manifestaciones es frenar la aprobación del proyecto. “No podemos asumir riesgos, ahora más que nunca debemos redoblar la táctica aprobada, el hundimiento de la proposición es la meta, no tenemos otra alternativa no podemos arriesgarnos a que este proyecto desdibujado y desnaturalizado sea aprobado”, declaró Fecode.

Fecode se declaró en paro permanente hasta que termine el trámite de la ley estatutaria de educación - crédito Fecode

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que el Gobierno está considerando la posibilidad de retirar la reforma debido a dificultades para llegar a acuerdos con todos los sectores involucrados. De ser retirada, Velasco aseguró que se presentará un nuevo proyecto en la próxima legislatura del Congreso: “Nos hemos encontrado con varios errores en el proceso de acuerdos”, admitió el jefe de Cartera.

El proyecto de ley en cuestión ha sido criticado duramente por Fecode, que sostiene que la reforma propuesta afectaría profundamente las condiciones laborales de los docentes y la calidad del sistema educativo en el país. Los maestros argumentan que la iniciativa pondría en riesgo el bienestar y los derechos de los educadores.

Las marchas se iniciarán en varios puntos estratégicos de Bogotá y culminarán en el centro de la ciudad, donde se espera la congregación de miles de personas en un acto masivo de protesta. “No podemos permitir que esta reforma siga adelante”, manifestó uno de los profesores organizadores.