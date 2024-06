Ministro Luis Fernando Velasco aseguró que “no hay un bloqueo institucional” con las reformas en el Congreso

El ministro del Interior de Colombia afirmó que mantendrá el umbral de salarios mínimos aprobados en el Senado - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

La reforma pensional afrontará su semana decisiva en el Congreso de la República, debido a que solamente quedan 11 días para que culmine el segundo año legislativo.

Así las cosas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se mostró optimista con lo que se viene en el Capitolio. En entrevista con El Tiempo, el jefe de la cartera afirmó que se han logrado los acuerdos necesarios para que la reforma pensional tenga su último debate sin ninguna complicación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De igual forma, manifestó que la agenda lograda en el Congreso de la República es una prueba para no recurrir a una asamblea constituyente, actualmente impulsada por el Gobierno nacional.

“Hay una cosa muy importante y es que la reforma pensional, con excepción de la oposición, llega con una ponencia totalmente concertada con los partidos independiente y de gobierno. Yo espero que el debate sea de fondo y no uno menor sobre el reglamento. La oposición tendrá la madurez para hacer el debate que necesitamos”, aseveró Velasco.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estuvieron presentes en el último día del tercer debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes - crédito Ministerio del Trabajo

El ministro del Interior afirmó que en la Cámara de Representantes hay un gran número de legisladores a favor del proyecto, motivo por el cual el Gobierno espera que no se rompa el quorum durante la discusión de la reforma.

Luis Fernando Velasco enfatizó que mantendrán el umbral de salarios mínimos aprobados en el Senado de la República: “Ya hay un acuerdo político bastante importante y sería una torpeza abrir un debate gigantesco sobre un tema en el que ya hay consensos”, indicó Velasco.

El jefe de la cartera del Interior le aseguró al citado medio que la ley estatutaria de la educación no ha perdido su naturaleza en el Congreso, recordando nuevamente que se debe consensuar: “Descalificar un acuerdo tan importante como el que se hizo en la comisión Primera, en que intervinieron todos los partidos, incluyendo los de oposición, me parece que no es prudente políticamente. Tenemos diferencias, pero no vetemos un proyecto que logra acuerdos en un país en el que el propio presidente llama a un gran acuerdo nacional”, manifestó Velasco.

Por otra parte, el alto funcionario manifestó que se está logrando construir un ambiente propicio para revivir el debate de la reforma laboral en el Capitolio: “Es una decisión de la presidenta de la Comisión, María Eugenia Lopera. El lunes o martes vamos a hablar con ella. Voy a meterme en saco de once varas con esto que voy a decir. El Congreso está enviando un mensaje, no hay bloqueo institucional, se pueden debatir las leyes y hacer acuerdos. Claro hay momentos en los que el Gobierno es derrotado, como pasa en cualquier democracia”, indicó a El Tiempo.

Y agregó: “Vamos a recuperar derechos individuales que se han perdido y vamos a poner a tono derechos colectivos con lo que está pasando en el mundo, pero no vamos a creer que solo es buena la reforma laboral tal cual la presentó el gobierno. Tenemos que escuchar a la gente y ver la realidad del mercado laboral colombiano”.

Luis Fernando Velasco afirmó que habló con el presidente Gustavo Petro, donde le aseguró que es optimista con las decisiones que pueda tomar el Congreso de la República. Por tal motivo, aseguró que cuando llegue el 20 de junio se vaya la idea que en el recinto existe un bloqueo institucional.

Luis Fernando Velasco le manifestó al presidente Gustavo Petro que es optimista con las decisiones que pueda tomar el Congreso de la República- crédito SIG

Finalmente, el ministro del Interior recalcó que durante la semana deben estar tranquilos, así como llevar las cosas de forma pausada y “no cometer errores, respetar el debate parlamentario, tratar de no atropellar a la gente, porque cuando uno lo hace se le devuelve. Tenemos los tiempos y entiendo que los señores presidentes del Congreso van a convocar a la gente toda la semana”.