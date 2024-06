Exfuncionario se sintió aludido por una publicación de Petro, lo que generó polémica

Víctor Manuel Muñoz se vio directamente afectado por un mensaje publicado en la plataforma X, el cual fue retuiteado por el presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia

Después de que el presidente Gustavo Petro replicara un mensaje en la plataforma X (antes Twitter), donde una usuaria abordó el tema de la reelección presidencial en varios países, en el que destacó las opiniones diversas entre las corrientes políticas de derecha e izquierda, pero el “guante” le quedó a un exfuncionario.

Se trató de Víctor Manuel Muñoz, un ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, especialista en Gerencia de empresas de telecomunicaciones y magíster en Administración, ambas de la Universidad de Los Andes. Dentro de su trayectoria profesional se destaca que inició en el sector privado, con cargos en el sector de tecnología, por ejemplo, fue vicepresidente de operaciones de la Organización Carvajal, encargado de los negocios de software, call centers y servicios de tecnología para América Latina. El 2 de febrero de 2021, el entonces presidente Iván Duque lo nombró secretario general de la Presidencia de la República.

El detonante de la controversia fue una publicación de la cuenta que tiene por nombre de usuario @Intudelaho2, que calificaba de “malparidos” a quienes consideraban que la reelección presidencial era aceptable dependiendo del espectro político del mandatario en cuestión.

“Aplauden si la reelección la hace: —Bukele —Juan Manuel Santos —Álvaro Uribe —Donald Trump —Javier Milei Si la reelección la hace un derechista lo llaman “libertad” pero si lo hace un líder de izquierda, le llaman dictadura. ¡Malparidos!”, se lee en el mensaje.

En respuesta, Víctor Muñoz, ex secretario general de la Presidencia de la República, publicó en la misma red social lo siguiente: “De acuerdo con este RT del señor presidente Gustavo Petro, soy un ‘malparido’”.

Muñoz no se detuvo ahí, sino que prosiguió con una declaración enfática: “Soy uno más de millones de colombianos que trabajaremos incansablemente para que el 7 de agosto de 2026 termine esta horrible noche y finalice este gobierno. Faltan 790 días”.

Además, dirigió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, al señalar: “PD: señor presidente, la falta de altura que muestra en el debate público no contribuye en absoluto. La estigmatización y el maltrato hacia aquellos que no comparten su opinión no ayudan”.

La reacción ante este mensaje fue variada. Mientras algunos argumentaron que el exfuncionario malinterpretó el mensaje y no captó su verdadero sentido, otros compartieron su punto de vista y criticaron al presidente Petro por sus palabras. La controversia generó un intenso debate en las redes sociales, con cientos de usuarios expresando opiniones a favor y en contra de las posturas de ambos protagonistas.

Polémica con la presunta reelección de Gustavo Petro para las elecciones 2026

Desde principios de 2024, el presidente señaló su intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa generó una oleada de críticas y preocupación en diversos sectores de la oposición, que acusan al mandatario de querer cambiar la Constitución Política de 1991 con el fin de buscar una reelección. Pese a estas acusaciones, Petro ha reiterado en varias ocasiones que su objetivo principal es darle más poder al pueblo.

A pesar de estas preocupaciones, la figura de Petro y sus intenciones son objeto de un debate más amplio, especialmente a la luz de eventos recientes en otros países de la región. Un caso que provocó particular interés es el de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que recientemente logró la reelección en su país de una manera controvertida.

Bukele, a pesar de que seis artículos de la Constitución de El Salvador prohibían la reelección consecutiva desde 1841, encontró una manera de burlar estas restricciones y asegurar su continuidad en el poder. Este movimiento, aunque cuestionado legalmente, fue aplaudido en algunos sectores en Colombia.

Petro, por su parte, respondió a estas comparaciones y preocupaciones. El mandatario señaló, aunque considera la idea de una reelección, no lo haría de la manera en que muchos piensan. Según sus declaraciones, no se trataría de una candidatura personal, sino de asegurar que otra persona que comparta su ideología progresista continúe con la agenda de “cambio” que él inició.

“Yo digo sí, ¿por qué no? No necesariamente la bandera y la foto de Petro necesariamente, de algún hombre o mujer que pueda decirse con confianza va a continuar y profundizar si los errores que hemos cometido por novatos más sabiamente, más profundamente y rápidamente, las reformas de Colombia y vamos a volver a ganar en el 2026 (sic)″, dijo el presidente el 6 de junio en Aguachica, Cesar.