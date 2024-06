Juliette Pardau contó que ocultó su nacionalidad para conseguir trabajo en Colombia: “Sí, soy venezolana”

Juliette Pardau reveló que ocultó su nacionalidad para entrar más rápido a la televisión colombiana - crédito @juliepardau/Instagram

Juliette Pardau generó controversia al revelar que cuando llegó a Colombia usó sus habilidades histriónicas para que la gente no supiera de dónde era y así poder conseguir trabajo más fácil. “Me di cuenta de que a los extranjeros se les dificultaba más emplearse”.

La actriz ocultó su origen venezolano y cambió su acento, pues pensaba que de esta forma podía tener mejores oportunidades de llegar a las pantallas, ya que varios conocidos le hicieron creer que si no ‘neutralizaba’ su forma de hablar no iba a lograr. “Sí soy venezolana, pero me adapté a mi entorno por mi profesión”, explicó.

Pese a lo que Juliette Pardau pensó que le jugaría en contra al momento de presentarse a las audiciones para ganarse un papel en alguna producción nacional, no tuvo mayor relevancia, pues con su talento, carisma y profesionalismo se supo ganar el cariño tanto de las productoras como del público colombiano.

Es así como actualmente, Juliette es una de las actrices más solicitadas para participar de grandes proyectos, pues la también cantante venezolana ha integrado los elencos de exitosas series y novelas como Pa’ Quererte, Tía Alison, La nieta elegida, Hasta que la plata nos separe, entre otras.

“Sí, soy venezolana, pero hice la tarea de adaptar mi acento al entorno en el que estoy desarrollándome profesionalmente. Me di cuenta de que a los extranjeros que se les nota mucho el acento, se les reducían las oportunidades de trabajo”, comenzó contando en el sofá del podcast I’ am By Camy Jiménez.

La manera de hablar de Paradu y su acento han hecho pensar a muchos de sus seguidores que la actriz nació en Colombia, no obstante, la realidad es otra, pues la cantante confesó que esto se debe a que cuando llegó al país, su forma de expresarse le restaba oportunidades.

“Notaba que cuando la gente me conocía hablando con mi acento se lo pensaban mucho para darme alguna oportunidad. Decían: “no lo va a lograr, puede ser raro”, agregó.

Encontró el amor en Colombia

Actualmente la actriz sostiene una relación sentimental con el también actor Julián Román con quien lleva varios años, pero del que habla poco, ya que ambos acordaron mantener su noviazgo alejado del foco mediático., sin embargo, viven juntos y han dejado saber que por ahora no tienen planes de boda ni de hijos.

Si bein la pareja comparte el deseo de reservarse su vida amorosa al público y únicamente compartir la profesional, ambos han sido perseguidos por las revistas buscando tener una entrevista de ellos como pareja e incluso les han ofrecido protagonizar sus portadas; ofrecimiento al que ninguno ha excedido. Sin embargo, si los han hecho por separado, razón por la que los medios han tenido que ir hilando sobre su historia de amor.

“Lo que empieza bien, termina bien”, es una de las frases que la actriz nacida en Caracas, Venezuela y el actor bogotano tienen como lema y que les ayuda a mantener la convicción de que entre menos personas opinen sobre su vida, mejor les irá de puertas para dentro.

Por su lado el actor bogotano le comentó a SuperLike la razón por la que han sabido mantener su relación blindada a pesar de llevar una vida pública y hacer parte del mundo del espectáculo:

“Se ha vuelto más importante la vida privada que lo que hace el actor y me parece que eso es respetable, pero ventilas toda una relación (...) No quiero que opinen sobre mis relaciones. Mi relación con Juliette es un tesoro (...) no voy a permitir que nadie hable mal de ellas (sus novias antes de Juliette) porque nadie se ha enterado cómo son mis relaciones”, aseguró.