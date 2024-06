Indignación por maltrato a un perro en Duitama: habitante de calle lo pateó sin razón

Al parecer, el sujeto que agredió al perro es un habitante de calle - crédito @PlataformaALTO/X

Plataforma por los Animales y el Ambiente ¡ALTO! informó en sus redes sociales sobre un nuevo caso de maltrato animal que se registró en Colombia. Según una grabación compartida por la plataforma, un perro de color negro fue atacado por un ciudadano. Al parecer, los hechos se registraron el barrio La Esperanza de Duitama (Boyacá).

El video de la cámara de seguridad corresponde al 30 de mayo de 2024. A las 5:24 p. m., el sujeto que pasaba por una de las calles del barrio, se detuvo al lado del canino y le propinó una patada en su estómago. Inmediatamente, el perro, asustado, salió corriendo y se resguardó en un local.

El hombre se siguió su rumbo caminando con tranquilidad. De acuerdo con el medio de comunicación local Noticias Duitama, el agresor sería un habitante de calle que, además, podría tener problemas de salud mental. Las autoridades ya identificaron al ciudadano y dieron con su paradero, según informó el diario. El caso fue trasladado a la Secretaría de Salud del municipio y a un grupo de reacción inmediata.

Según la plataforma que denunció el caso, el perro, que sería de un vecino de la cuadra, pasó por una evaluación médica para establecer su estado de salud. Además, presuntamente, el señalado agresor habría tenido conductas violentas con menores de edad del municipio.

El video del ataque generó indignación en usuarios de redes sociales que cuestionaron el actuar del ciudadano y la violencia que suele ejercerse contra los animales en el municipio. “¿Qué pasa en Duitama con los animalitos?? Es el tercer acto violento en unas pocas semanas, qué impotencia, que rabia”; “el perrito no estaba haciendo nada, por qué tanta crueldad con los animales”; “Estoy tan triste por tantos casos de maltrato y abandono de perritos, es tan lamentable tantos casos, que crueldad”, señalaron los internautas.

Los casos de maltrato animal son recurrentes en Colombia. El 19 de mayo de 2024, fue difundida otra grabación en redes sociales en la que se muestra a unos uniformados de la Policía Nacional golpeando en la cabeza a un perro callejero. El incidente ocurrió en el suroriente de Bogotá, en la localidad de San Cristóbal, el 10 de mayo de 2024.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa a dos patrulleros movilizándose en una motocicleta, cuando, en el camino, el perro les ladró. Tras esto, los uniformados, que presuntamente prestan sus servicios en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de Guacamayas, hicieron una maniobra para acercarse nuevamente al animal, y uno de ellos lo golpeó con un bolillo en la cabeza. Este acto ha desatado una ola de rechazo y comentarios críticos en redes sociales, donde se exige un castigo ejemplar para los agentes involucrados.

De acuerdo con la grabación de la cámara de seguridad, una mujer que fue testigo de los hechos confrontó al patrullero por agredir al perro. El agente argumentó haber sido presuntamente atacado por el canino, sin embargo, más residentes se sumaron a cuestionar su comportamiento, catalogado como inapropiado.

Los usuarios de las redes sociales criticaron el caso de maltrato y el papel que cumplen las autoridades como garantes de protección. “Los perros cuidan más que los policías, seguro el perrito olió que venían de la olla”; “personas que no tienen compasión con los animales no deberían estar en esos cargos, eso es un indicador de falta de sensibilidad o empatía, como será con la gente”; “hay que ser mala persona para hacer eso si no se ha sido atacado directamente por el animal, solo le ladró”, señalaron los internautas.