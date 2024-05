Dickson, del ‘Desafío XX’, recibió críticas en las redes sociales por su actitud “hipócrita” con sus compañeros

Los televidentes criticaron el reclamo de Dickson y recordaron su engaño sobre un premio grupal que obtuvo -crédito @carolinadickson17/Instagram

En el capítulo 30 del programa el Desafío XX se vivió un momento inesperado con la participación de tres competidoras en la prueba de sentencia, premio y castigo.

La prueba se llevó a cabo en el “box de agua” donde la fuerza, destreza y equilibrio fueron cruciales para determinar los resultados que beneficiarían a unos y afectarían a otros. La participante de la casa Alpha obtuvo la victoria, otorgándole el título de mejor equipo del ciclo a su grupo.

La victoria en la prueba significó una recompensa especial para la casa Alpha. María Fernanda Aristizábal, copresentadora del programa, esperaba a los miembros del equipo con una comida y una oportunidad para realizar una compra. No obstante, fue Santiago quien se quedó con el premio tras una rifa, y aprovechó para seleccionar artículos que necesitaba para su apartamento.

Esta situación no agradó a Dickson, Karen, Natalia y Mapi, quienes expresaron su inconformidad, especialmente después de que Santiago no lograra completar una prueba anterior, lo que resultó en que Mapi recibiera un chaleco como castigo.

En el capítulo 31, Dickson, cuyo nombre real es Yurleisi Carolina Dickson Prado, confrontó a Santiago: “No sé ni cómo decírtelo, ¿fue rifa? Sí, solo que a nosotras no nos gustó el hecho de que Mapi se llevara el chaleco por tu error. Si a ti te hubiese nacido, hubieses dicho ‘yo pienso que se lo debemos dar a Francisco’”, expresó la competidora, haciendo énfasis en que, desde su punto de vista, Francisco hubiera merecido más el premio.

A pesar de la confrontación, Santiago mantuvo su posición. “Pues no tengo nada que decir, la molestia es de ustedes. La suerte me buscó y gracias a Dios la tuve. Un error lo tiene cualquiera, perdimos una sola prueba y las otras tres las ganamos”, respondió, resaltando que los errores son parte del juego y que no pueden seguirlo culpando por una sola falla.

Los televidentes también hicieron sentir su opinión a través de las redes sociales, recordando un incidente anterior en el que Dickson mintió sobre un premio grupal, intercambiando el dinero ganado por un gimnasio valorado en ocho millones de pesos, situación que no informó a sus compañeros.

“Pero que falsa es Dickson, demasiado hipócrita. Porque no dices que usaste la plata del EQUIPO para tu gimnasio”; “Dickson es lo más hipócrita del mundo, reclamándole a Santi cuando ella tiene gimnasio para ella y calladita”; “Karen y Dickson son muy descaradas incomodarse por lo de Santi cuando ellas se quedaron con premios y calladas. ASCO”; “La Dickson y la Karen prefieren premio individual, no le cuentan al equipo y Santi se gana la rifa y es el malo?? Se pasan mis muchachas!!”; “Dickson ya me cae remal no me la soporto, reina te recuerdo que te quedaste con un Gimnasio de 8 millones a escondidas de tu equipo”; “Dickson, Karen ustedes pensaron en el celular de Francisco?? No verdad, muy bien que tienen su gym y su viaje”; “Dickson y Karen son bien doble caras, el descaro de enojarse con santi cuando ellas se tienen encaletado lo del gimnasio y el viaje”, son algunas reacciones en las diferentes redes sociales.

¿Quién es Dickson del ‘Desafío XX’?

Yurleisi Carolina Dickson Prado, miembro destacado del equipo Alpha y una de las participantes más comentadas del programa, tiene una trayectoria notable. De 35 años y originaria de Cúcuta, Norte de Santander, Dickson es conocida por su dedicación al crossfit. A lo largo del show, su comportamiento tanto con su equipo como con otros participantes ha generado diversas opiniones en las redes.

En su juventud, Dickson se formó en Ingeniería Biotecnológica, aunque su pasión siempre estuvo ligada hacia los medios de comunicación y el deporte. Sus primeros pasos incluyeron roles modestos en emisoras locales y pequeños estudios de televisión como presentadora deportiva. Eventualmente, su carrera la llevó a Brasil, donde evolucionó como modelo y deportista, destacándose no solo en pasarelas y campañas publicitarias, sino también en diversas disciplinas deportivas.