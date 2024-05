Humberto de la Calle le respondió al presidente Petro por críticas al proceso de paz con las Farc: “Al Gobierno lo que le toca es cumplir”

Exsenador Humberto de la Calle respondió a Gustavo Petro - crédito Colprensa

El exjefe negociador del proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc, Humberto de la Calle, respondió este miércoles 15 de mayo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que aseguró que le advertirá a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que el Estado colombiano “no quiere cumplir” los términos de dicho acuerdo.

Por medio de un comunicado, de la Calle expresó que “la declaración del Presidente es sorprendente” y manifestó que la responsabilidad de que se cumpla lo pactado es del Gobierno nacional, puesto que ya el Congreso convirtió en norma imperativa que se cumplan los acuerdos.

“La declaración del Presidente es sorprendente. Es cierto que el cumplimiento del Acuerdo del Teatro Colón es insuficiente. La responsabilidad ha recaído exclusivamente en el Ejecutivo. El Congreso convirtió en norma imperativa lo pactado, de modo que no se ve cómo haya responsabilidad del Estado como un todo. Al gobierno lo que le toca es cumplir”, comienza diciendo el exsenador en su comunicado.

Expresidente Juan Manuel Santos firmando el acuerdo de paz con las Farc en el teatro Colón - crédito EFE

A renglón seguido, el político caldense enumeró una serie de ejemplos para argumentar su postura de que la falta de cumplimiento de los acuerdos es más un asunto de responsabilidad del Gobierno que del Estado, y expresó que ninguno de esos asuntos compete al Consejo de Seguridad de la ONU.

“La reforma rural está dotada de las normas, falta la ejecución. Ejemplo: La compra de tierras a Fedegán? ¿Qué tiene que ver el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con eso? Igual el catastro multipropósito”, expresó.

Así mismo, aseguró que “la intervención en los territorios ha contado con las herramientas. Ha faltado voluntad política para volver realidad los Planes de Desarrollo Territorial”. Sobre la JEP, manifestó que “se apresta a tomar decisiones” y reconoció que “hay que acelerar”, pero que eso “no es cuestión que dependa del Consejo de Seguridad”.

“Por fin, la obligatoriedad de las declaraciones unilaterales del Estado no está en juego aquí. No se trata de crear nuevas normas, sino de ejecutarlas. Por ejemplo: hubo un compromiso hace más de un año de restablecer la Alta Consejería para la Implementación. No se ha hecho”, agregó de la Calle en su comunicado.

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (c-i) y el jefe máximo de las FARC Rodrigo Londoño Echeverry (c-d) se felicitan luego de firmar el acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016, en Bogotá - crédito EFE

Así mismo, expresó que “en cuanto al tribunal de cierre, la JEP lo es respecto del conflicto con las FARC. Siempre ha sido así”. “Si lo que se insinúa es la creación de un supraorganismo para el resto del conflicto, esto debe tramitarse de conformidad con los procedimientos internos. Así se hizo con el Acuerdo del Teatro Colón. Muy grave, si es lo que se busca, es que una declaración del ejecutivo termine generando toda una serie de normas de juzgamiento de conductas gravísimas dejando por fuera los órganos del Estado. Es necesario que el gobierno aclare este punto”, finalizó en su comunicado.

La declaración del presidente Petro se dio en medio de la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Mary Lucero Novoa, en la Casa de Nariño el 14 de mayo.

“Nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada tres meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. No puedo decir mentiras”, señaló el jefe de Estado.

Gustavo Petro en la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Mary Lucero Novoa - crédito Presidencia

El mandatario nacional agregó que las consecuencias son graves. “La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo porque se comprometió ante el mundo, no solo ante unos señores armados -bastante gorditos estaban en ese momento-. Ese no es el problema. El problema es que en la declaración unilateral el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó. Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre, violencia en otras escalas, en otras formas (...). No estamos sembrando el camino de la paz, en mi opinión”, dijo.