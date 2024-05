Linda Palma respondió de forma contundente a sus ‘haters’: fue criticada por mostrar su nuevo juguete

Linda Palma, presentadora de Noticias Caracol, contestó a un usuario que le escribió comentarios machistas - crédito Instagram/@lindapalma

Linda Palma es una reconocida presentadora que ha participado en producciones del Canal Caracol como Yo Me Llamo y La Voz Kids y con su carisma, espontaneidad y resiliencia ha logrado conquistar a cientos de seguidores. Sin embargo, vivió un momento incómodo por una publicación que hizo en sus redes sociales.

En un video publicado en sus historias de Instagram, la reconocida presentadora del Show Caracol compartió con sus seguidores la emoción de recibir inesperadamente un carro nuevo. “Mayo llegó con GRANDES sorpresas. Comienza un mes de muchas aventuras”, escribió Linda junto al video.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. “Camioneta de traqueto” o “Se la escogió el marido”, son algunos de los comentarios que habrían molestado a la presentadora. En otro se lee: “Un coche muy boleta, por cierto, jamás compraría un coche de esos tan masculinos y de traqueto boleta”.

La presentadora Linda Palma respondió a un seguidor que hizo comentarios machistas en una publicación de su cuenta de Instagram-crédito Luciano Niño/Infobae

Palma, que no suele contestar los comentarios necios en sus redes sociales, esta vez, decidió no callar y se pronunció de una manera respetuosa. “Respetable, pero no hay que usar términos tan horribles”. La presentadora le hizo saber a sus seguidores que “por su lado me siento orgullosa, 16 años trabajando sin pausa” y que no está de acuerdo con los comentarios machistas.

¿Cuál es la camioneta que recibió la presentadora?

La presentadora Linda Palma recibió una la camioneta Ford Ranger Raptor de la marca Ford Colombia de la que es embajadora -crédito Instagram/@lindapalma

El vehículo de la discordia es la nueva Ford Ranger Raptor, que cuesta más de $350 millones y está disponible en varias tonalidades como el naranja, azul, blanco, negro y negro mate. La camioneta fue un obsequio por parte de la reconocida concesionaria Ford Colombia, pues Linda Palma es una de las embajadoras de la marca. El automóvil cuenta con un motor de 3 litros, potencia de 288 caballos de fuerza (hp) y una transmisión automática de 10 velocidades.

La segunda generación de estas camionetas están diseñadas para adaptarse a varios ambientes como desierto o las montañas, por lo que es considerada por la marca como un vehículo todoterreno diseñado para los verdaderos entusiastas del Off- Road. Además, cuenta con los últimos avances del mercado, pues incorpora la tecnología de última generación, combina potencia pura con precisión mecánica y técnica para crear la Ranger más avanzada y potente de la historia.

La presentadora Linda Palma reveló que un hombre la acosó y la amenazó con lanzarle acido - crédito archivo de Infobae Colombia

Esta no es la primera vez que Palma vive situaciones de este tipo. Durante el programa Lo sé todo contó que fue víctima de acoso por parte de un seguidor el cual le enviaba mensajes subidos de tono que con el tiempo se tomaron una connotación sexual. “Después de muchos mensajes repetitivos y cada vez se ponían más pesados porque ya tenían contenido sexual”, dijo.

La situación no quedó ahí. El sujeto llegó a amenazar a la presentadora, “Me dijo: sé a qué hora sales, cuídate porque cuando termines o cuando vayas saliendo del canal te voy a esperar con ácido para tirártelo en la cara”, afirmó Palma.

Ante sus declaraciones, los internautas quedaron atónitos por la situación y no dudaron en expresarle su apoyo en las redes sociales. “Es una mujer que le han tenido envidia desde su enfermedad que no se sabe si fueron ataques espirituales. El enemigo queriendo hacer daño”; “Que susto, Dios la proteja”; “Esta pobre mujer le han pasado tantas cosas y a mí como presentadora me encanta”; “Como si no fuera suficiente todo lo que ha tenido que vivir con su salud”, fueron algunos comentarios que se leen en la publicación.