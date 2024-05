Suspenden decisivo debate en la Cámara de Representantes que pretendía prohibir las corridas de toros en Colombia

En la Cámara se adelanta el último debate para prohibir las corridas de toros en Colombia - crédito Colprensa

En una agitada jornada, la plenaria de la Cámara de Representantes tuvo que postergar en la noche del martes 7 de mayo de 2024 la discusión del proyecto de ley que buscaba que se prohibiera la tauromaquia en Colombia. Luego de horas de ardua discusión y de que varios de los actores involucrados en este espectáculo, los siete artículos que hacen parte de la medida no pudieron recibir el visto de la corporación, debido a falta de cuórum para el análisis de la iniciativa.

La discusión empezó luego de que, pasadas las 7:50 p. m., se aprobó la ponencia positiva de la proposición, con 87 sufragios a favor y solo 12 en contra, y después de que, horas antes, se negó la propuesta para aplazar el debate, como buscaba un sector de la cámara. Sin embargo, cuando llegó el momento de votar el proyecto de ley en su último debate en la Cámara, la misma tuvo que suspenderse, en lo que se prevé que sea reanudada el miércoles 8 de mayo, a la 1:00 p. m.

Poco a poco se vio en videos cómo algunos de los legisladores abandonaron el recinto ante los señalamientos de los asistentes a la sesión que estaba destinada, de acuerdo con sus promotores, a marcar un antes y después en la discusión. Por lo que fueron acusados de querer torpedear lo que parecía era la aprobación de la iniciativa, pues había superado con relativa facilidad varios de los obstáculos que tuvo en el camino.

Alcaldes de Manizales y Duitama expusieron sus argumentos

Los alcaldes de Manizales, Jorge Rojas, y de Duitama, José Luis Bohórquez, que históricamente han sido plazas taurinas en el país, expresaron ante la plenaria sus argumentos por los cuales, en el caso de la capital de Caldas, se debe respetar la tradición centenaria que caracteriza a esta ciudad. Y, en lo que respecta a la población boyacense, cómo se llevó a cabo el proceso de transformación de un espacio destinado a esta práctica a actividades artísticas y culturales.

“Les quiero decir que esto no es cuestión de ayer. Es de verdad, de tradición y de cultura. Respeto profundamente a quienes no están de acuerdo con la tauromaquia. Los respeto profundamente (...) Pero deben entender lo que pasa por la sangre, la tradición y la cultura de Manizales. Hay gente que no está de acuerdo con los toros, pero hay cientos de miles que sí lo están”, afirmó en defensa de la tauromaquia el burgomaestre Rojas.

Por su parte, Bohórquez explicó cómo desde 2015 se tomó la decisión de reconvertir la plaza de toros César Rincón: el gran exponente del toreo en el país, que incluso considerado el mejor en la historia de Colombia y también el más destacado en el continente americanos. Aunque entendió que puede ser un proceso costoso para municipios como el suyo, pues dejarían de percibir ingresos por estas actividades, también se generan espacios para nuevas expresiones.

José Luis Bohórquez, alcalde de Duitama, destacó en la plenaria de la Cámara de Representantes la importancia de que se den otras expresiones ajenas a la tauromaquia - crédito @JLuisBohorquez/X

“La plaza de toros se volvió, desde hace algunos años, en la plaza de todos, en honor a un maestro de la música. Y esa plaza se reconvirtió y funciona para escenarios de la cultura, conciertos y deporte”, afirmó el mandatario, que recalcó que la decisión no fue producto de un gobierno de izquierda, sino de un mandato liberal, que permitió que se empleara en otras muestras, apartadas de lo que, para él, es una práctica con tendencia a desaparecer.

En desarrollo...