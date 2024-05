Menor al que le habrían prohibido usar celular escapó de su casa en Cali: la madre reveló detalles

Niño reportado como desaparecido en Cali apareció en Medellín - crédito Freepik

Desde que se reportó su desaparición, los padres de Martín Castillo Gamboa no tuvieron paz. El lunes 6 de mayo, el menor de 14 años salió de su casa en el barrio San Judas (Cali) con rumbo a su colegio, pero nunca llegó a su destino.

Desde entonces, tanto la familia como las autoridades locales emprendieron la búsqueda del joven, del que no había el mínimo rastro sobre su paradero.

Una vez se comenzó a divulgar información sobre su desaparición en redes sociales y medios de comunicación, personas que alcanzaron a reconocerlo reportaron que lo habían visto en las instalaciones de la terminal de transportes de Cali.

El niño fue visto en las instalaciones de la Terminal de transportes de Cali - crédito cortesía Mi Terminal Cali

Esta información comenzó a arrojar pistas del posible paradero del adolescente, quien horas después, exactamente en la noche del martes 7 de mayo, se encontraba en Medellín.

“Gracias a Dios él está bien, sano y salvo. Está asustado y no quiere confrontarse. Aún no he tenido vida, hasta que no lo vea y no lo abrace, no estaré tranquila. Lo importante es que no lo ha pasado nada. No se lo llevó nadie”, fueron las palabras de María Fernanda Gamboa, madre del niño, a El País de Cali, una vez se confirmó la aparición de su hijo.

Los padres del menor de edad viajaron a la capital antioqueña a reclamar a su hijo en la Comisaría de Familia, entidad que se quedó a cargo del menor una vez fue hallado.

De acuerdo con lo que contó la abuela del niño a 90 minutos, Castillo inicialmente había planeado su viaje a Bogotá, sin embargo, se le habrían presentado dificultades, por lo que un supuesto hombre le colaboró para que consiguiera un boleto de viaje a Medellín, debido a que por su edad no se lo vendían.

Según indicó su abuela, Martín Castillo tenía planeado viajar a Bogotá, pero en la terminal no le vendieron los boletos por tratarse de un menor de edad - crédito Instituto Distrital de Turismo

La familiar también reportó que el menor habría hecho una escala en Manizales, donde se lastimó una pierna: “Gracias a Dios ya nos confirmaron que está en Medellín, ya mi hija salió para allá a recogerlo con el papá. Gracias a Dios se encuentra bien, solamente está como con una herida en la pierna”.

“Al parecer, al niño alguien le facilitó dinero para que hiciera ese viaje. Él intentó primero salir como vía Bogotá y luego se ve que un hombre lo abraza y lo ayuda a subirse en un bus, ya que nadie le quería vender el boleto por ser menor de edad. Sin embargo, este hombre lo hizo montarse en un bus que iba a Medellín, aunque él, como que hizo una escala en Manizales y al parecer allí se golpeó una pierna”, complementó la mujer a 90 minutos.

El niño desaparecido fue encontrado en la ciudad de Medellín - crédito Colprensa

Hipótesis de la desaparición de Martín Castillo Gamboa

Según lo expresado por la madre de Martín Castillo, horas antes de su desaparición, el niño fue castigado, prohibiéndole el uso del celular. Esta decisión, al parecer, había desatado la indignación del menor, que habría optado por dejar su casa con rumbo desconocido.

“Martín se montó en un bus solo, pues lo vieron en la Terminal de Transporte de Cali por los avisos que se realizaron en redes sociales y medios de comunicación. Al parecer, él quería irse para otro lado y salir del país, no sé con quién ni cómo, porque no tenía dinero. Todavía desconozco muchos detalles”, relató María Fernanda Gamboa a El País de Cali.

“Vamos a analizar por qué tomó esa decisión, pues vivimos tranquilamente. Quizás haya sido por la ‘adicción’ que tiene con el uso del celular”, puntualizó la madre de Castillo Gamboa.

Entre tanto, el caso pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación para determinar los verdaderos motivos por los cuales el niño salió de su casa, y si hubo terceras personas implicadas.