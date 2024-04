Miguel Bueno reveló lo más duro de su infancia en ‘La casa de los famosos’: su hermano Pipe fue la razón

Miguel Bueno estuvo en 'La línea de la vida' de 'La casa de los famosos' - crédito Canal RCN

Miguel Bueno entró a La casa de los famosos con el rótulo en su frente de ser el hermano de Pipe Bueno, de parecerse físicamente a él y de ser también cantante. Ese parentesco le ha permitido tener cierta preferencia entre la audiencia.

Así lo demostró en la última jornada de eliminación, en la que logró salvarse con una de las mayores votaciones, a pesar de ser uno de los más nuevos. Miguel entró como parte de Los infiltrados, junto con Sebastián González, Tania Valencia, Camilo Pulgarín y Nanis Ochoa, que fue eliminada “por compartir información del exterior”.

Tras haber desempacado, se ha vuelto parte del elenco. Dio inicio a un coqueteo intenso con Ornella Sierra, poco a poco ha hecho amistades con el Team Papilla y más recientemente ingresó al cuarto en el que se lleva a cabo la dinámica de La línea de la vida.

En este espacio, los concursantes abren su corazón y cuentan de manera cronológica cuáles han sido los acontecimientos más relevantes de su vida. La mayoría han hecho hincapié en las dificultades que hubo en su infancia o a los contratiempos económicos por los que pasaron sus familias.

Aunque admite que las finanzas no fueron el principal reto durante su juventud, Miguel Bueno sí hizo saber que pasó por algunas situaciones doloras cuando era un niño.

“Por la carrera de mi hermano tuvimos que mudarnos y fue un golpe difícil para mí, adaptarme a una ciudad nueva era una tortura, pero mi abuelito Luis, ha sido el único abuelito que ha estado y siempre lo tengo presente”, comenzó diciendo el intérprete.

Otro de los puntos que llamó la atención de los televidentes fue cuando el artista puso como una de las fechas destacadas el 2020, que fue el año en el que conoció a Carolina Pico, su exnovia.

En ese momento, destacó que si bien se separaron, es alguien por quien tiene un cariño muy especial y que siempre será importante para él.

Finalmente, comentó aunque su vida ha tenido que moverse a un determinado ritmo por la carrera de su hermano, y para él ha sido un sacrificio, en realidad está agradecido con Pipe Bueno porque fue él quien lo ayudó a comenzar una carrera en la música.

“Gracias a mi hermano me fui conectando con la música y siempre ha sido mi referente. Es que en la vida uno aprende a valorar cada momento, las cosas pequeñitas”, concluyó.

¿Cómo avanza el romance entre Miguel Bueno y Ornella Sierra?

El beso que se dio la pareja solo fue el comienzo. Después de esa manifestación de afecto, en sus propias palabras, “miradas van y miradas vienen, pero no hemos querido ir rápido porque no queremos resultar heridos, ni involucrados de ninguna manera”.

Luego de lo anterior, se reafirmaron el cariño mutuo cuando la barranquillera tuvo un altercado con Pantera por la comida. “¿Yo cuando me he metido con el mercado?, ¿yo cuando le he dicho a la gente que no coma? Nunca, eso a mí no me importa. Cuando no había comida yo era la que menos se quejaba, entonces no me parece justo”, expresó ella, pero el deportista le respondió con rabia.

Por la actitud de este último, Miguel Bueno reaccionó. “Si a Ornella no le gusta que le hablen así, ella no tiene porque aguantarse eso (…) Si a Ornella no le gusta como le habla Pantera, ella no se tiene que aguantarse nada, es eso”, manifestó el vallecaucano después de la discusión.

Entre tanto, los televidentes han vuelto tendencia el #Buernella, refiriéndose a la unión del apellido de Miguel y el nombre de la creadora de contenido.